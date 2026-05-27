Sumó 61.1 millones de personas la población económicamente activa en el primer trimestre de 2026: 622 mil más respecto al mismo trimestre de un año antes

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La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra el comportamiento del mercado laboral mexicano. Esta ofrece datos trimestrales de la población económicamente activa (PEA), la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación. A diferencia de las publicaciones mensuales, presenta las estimaciones para cuatro tamaños de localidad a nivel nacional, de las 32 entidades federativas, así como de 39 ciudades autorrepresentadas de interés.

En el primer trimestre de 2026, la tasa de participación económica (porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno) se ubicó en 58.7 % de la población de 15 años y más.

Un total de 59.6 millones de personas estuvieron ocupadas: 552 mil más en relación con el primer trimestre de 2025. Los sectores de actividad económica con los mayores incrementos en su población ocupada fueron los siguientes: servicios diversos; comercio; industria manufacturera, así como gobierno y organismos internacionales.

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