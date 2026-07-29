Puebla, entre los cinco estados con mayor contribución a la actividad económica nacional: INEGI

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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No es el titular de la secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, el que lo precisó, sino el propio INEGI: Durante el primer trimestre del año, Puebla se colocó entre los cinco estados del país con la mayor contribución en la variación real de la actividad económica nacional (.9 por ciento).

Solamente superada por Tamaulipas, EdoMéx, Hidalgo y Nuevo León (.16 por ciento, .14%, .13 y .10%, respectivamente). Al mismo tiempo, en comparación con el primer trimestre del año pasado, el del 2026 ubicó a nuestro estado en el quinto lugar nacional con mayor crecimiento económico, 2.7 por ciento, superior al promedio nacional (.03%) y al de entidades tradicionalmente productivas, como Nuevo León (1.2 por ciento) y Jalisco (-1.2%).

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país. Y, en su más reciente medición, el mismo instituto detalló que “a tasa anual, Hidalgo, Tamaulipas, Colima, Tabasco y Puebla reportaron los avances más sobresalientes en su actividad económica”.

En el caso de Puebla, los sectores industrial y comercial detonaron el crecimiento registrado por el INEGI en el primer trimestre del año respecto al 2025, con alzas de 5.3 por ciento y 1.5%, respectivamente, aunque el rubro agrícola disminuyó 1.7.

LA FETIDEZ DE ROGELIO LÓPEZ ANGULO Y EL ANFITEATRO DE HUAUCHINANGO

Ante la brutal indiferencia e irresponsabilidad del presidente municipal, Rogelio López Angulo, los problemas sanitarios en el anfiteatro del panteón de Huauchinango siguen sin resolverse: Vecinos exigen intervención ante malas condiciones del anfiteatro de Huauchinango

Huauchinango, Puebla. – Las denuncias vecinales por fuerte mal olor y alto riesgo sanitario en el anfiteatro del Panteón Municipal han puesto al descubierto fallas administrativas y operativas que permanecen sin solución hasta la fecha.

Ante las quejas constantes de la población, el Honorable Ayuntamiento de Huauchinango solicitó a Luis Alejandro Tabe García, director de Protección contra Riesgos Sanitarios de Puebla, una revisión para atender la situación.

El análisis reveló que el espacio funciona bajo un convenio de comodato establecido desde la administración encabezada por Gustavo Vargas Cabrera. El acuerdo establecía la obligación de asignar personal para limpiar y desinfectar el lugar inmediatamente después de cada necropsia: compromiso que nunca se cumplió en ese período.

LA PESTILENTE OMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO

En lugar de que el ayuntamiento asumiera sus obligaciones, se trasladó la responsabilidad al médico legista, quien tuvo que estar cubrir gastos de limpieza, contratar personal y comprar insumos, tareas que corresponden legalmente a la administración municipal.

– El depósito regulador de cadáveres no ha podido ser conectado, por lo que cuerpos en calidad de desconocidos permanecen a la intemperie, lo que agrava el mal olor y convierte el sitio en un foco activo de infección.

– Desde hace varios años la Unidad de Traslado, Recuperación y Conservación de Cadáveres (UTREC) no cuenta con vehículos para el levantamiento de cadáveres, obligando a recurrir a servicios funerarios privados. Para trasladar cuerpos a la ciudad de Puebla, es necesario esperar unidades oficiales de otros municipios.

Se buscó la declaración de la regidora de Salud, María Antonieta Natale González, respecto al incumplimiento del convenio de comodato por parte del municipio, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta información.