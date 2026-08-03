Ex alcalde priísta-marinista puede costarle ¡17 millones de pesos al ayuntamiento de San Pedro Cholula!

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Hace algunos días, el actual síndico de San Pedro Cholula, Alexis Alcudia Domínguez, acusó que omisiones durante administraciones anteriores mantienen en riesgo 17 millones de pesos del patrimonio de los cholultecas, por un juicio laboral que no recibió el seguimiento jurídico adecuado durante administraciones anteriores.

El funcionario explicó que el expediente corresponde a un litigio iniciado en 2009 y radicado en una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala. Señaló que, durante la gestión del entonces síndico municipal, Iván N, actualmente recluido en el Cereso de San Pedro Cholula, no se atendió oportunamente el procedimiento, lo que permitió que el juicio avanzara sin una defensa jurídica suficiente.

Este caso forma parte de los 17 laudos laborales que actualmente enfrenta el gobierno municipal, cuyo impacto económico conjunto se estima entre 35 y 40 millones de pesos. Sin embargo, precisó que este expediente representa el mayor riesgo para las finanzas municipales, al concentrar un monto de 17 millones de pesos.

En 2009, cuando surgió este conflicto laboral, el edil de San Pedro era el priísta-marinista-panalista (Nueva Alianza) Francisco Andrés Covarrubias Pérez, en cuya administración se gestó la anomalía y a quien el “ex góber precioso” consintió y protegió tanto, que hasta hizo que sus diputados locales le aprobaran varias cuentas públicas, pese a que –como lo demuestra este litigio – cometió anomalías.

IVÁN CUAUTLE TERMINÓ DE JODER AL AYUNTAMIENTO Y CIUDADANOS DE SAN PEDRO

Alcudia Domínguez explicó que el adeudo incrementó de 13 a 17 millones de pesos en los últimos meses, debido a que en administraciones anteriores no fueron presentadas las contestaciones ni las pruebas necesarias, para acreditar el salario real del trabajador. Como consecuencia, la autoridad laboral tomó como referencia un salario diario de 2 mil pesos para calcular las prestaciones reclamadas.

Ante este escenario, aseguró que la sindicatura mantiene una defensa jurídica permanente con el propósito de salvaguardar los recursos públicos y evitar una mayor afectación a las finanzas del municipio, porque dichos recursos deben destinarse a obras, servicios y acciones en beneficio de la población.

Finalmente, informó que el gobierno municipal da seguimiento a otros 16 laudos laborales vigentes; no obstante, aunque ninguno representa un riesgo económico comparable con el expediente que actualmente compromete 17 millones de pesos del patrimonio municipal y que se generó por omisiones, corruptelas y/o abusos del ex edil marinista, Francisco Andrés Covarrubias y el ex síndico, Iván Cuautle.

Esta omisión de Iván Cuautle, actualmente en prisión acusado de extorsión por problemas en el mercado Cosme del Razo, es apenas UNA de sus muchas irregularidades durante su gestión como síndico, que –por cierto- afortunadamente no fue extensa, ya que duró menos de un año en el cargo: Ex síndico de San Pedro Cholula arrastró en su caída a Roxana Luna, Alejandro Oaxaca, etc

EL PELIGROSO JUEGO DE ALGUNOS DELEGADOS ESTATALES EN SAN PEDRO CHOLULA

PAN, MC y PRI están tan desmadrados, desperdigados y desmantelados, que México parece haber regresado a los años 60s, cuando la entonces “dictadura perfecta” priísta – como la bautizó Mario Vargas Llosa- ganaba sobradamente todas las elecciones, sin importar quiénes fueran sus candidatos y los de la oposición.

Pareciera que Morena y la 4T son invencibles, al menos en la mayoría de estados y municipios que gobiernan. Así se explica el peligroso juego de algunos delegados estatales en San Pedro Cholula, donde –como lo documentamos en este mismo espacio – al menos dos de ellos, Raymundo Cuautli y Rogelio Luna, representantes de Bienestar y la Corde, respectivamente- no tuvieron el menor empacho en consentir en público a una eventual precandidata del PRI y/o PAN a la alcaldía, Roxana Luna: Seguirá la depuración de las policías municipales y la captura del presunto “tirador de la Atlixcáyotl”

Y Roxana Luna está en lo suyo, hace campaña, entrega despensas a bajo precio, organizó “cursos de verano” para niños; es decir, busca fortalecer su posicionamiento, para que uno o más partidos la postulen como candidata a la alcaldía de San Pedro Cholula en 2027. Al mismo tiempo, los delegados estatales andan sueltos, no se ve que tengan alguna intención de trabajar en coordinación con los presidentes municipales morenistas y mucho menos que les estén apoyando.

Sí, los PARTIDOS DE OPOSICIÓN están en la lona, pero Morena y la 4T no son invencibles y así quedó demostrado en las elecciones del año pasado en Veracruz, donde PAN, Movimiento Ciudadano e, incluso, el PVEM le quitaron municipios muy importantes, como Boca del Río, Alvarado, Maltrata, Nautla, Orizaba, San Andrés Tuxtla, Tecolutla, Tlapacoyan: Veracruzanos repudian amasiato electorero de los Yunes y Jorge Romero

Morena y la 4T son la principal fuerza política en el estado y país, pero, si caen en excesos de confianza, traiciones, postula malos candidatos, se divide o arrastra problemas internos, le abre la puerta a que los opositores les arrebaten municipios y diputaciones con aspirantes, que, tal vez, nunca han ganado en las urnas, pero que tampoco se rinden y que siguen moviéndose y haciendo política…como Roxana.