Ariadna Ayala inauguró construcción en la colonia Agrícola de Ocotepec

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inauguró la construcción con adoquín de la calle Revolución, ubicada en la colonia Agrícola de Ocotepec.

Ariadna Ayala destacó que esta obra representa un paso más hacia la justicia social, al señalar que cada acción emprendida por el Gobierno Municipal tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias atlixquenses.

Asimismo, afirmó que, además de impulsar carreteras de gran impacto, su administración continúa llevando infraestructura a las colonias que más lo necesitan como la Agrícola Ocotepec.

Ariadna Ayala reafirma así su compromiso de seguir impulsando obras con sentido social que generen un impacto positivo en la vida de las personas, consolidando un Atlixco con infraestructura de calidad, mayor seguridad vial y mejores condiciones para el desarrollo de sus habitantes.