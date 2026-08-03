Cáritas Puebla inicia campaña para personas de la tercera edad

Jorge Barrientos

En el marco del Mes del Adulto Mayor, Fundación Cáritas Puebla dio inicio a la campaña “Árbol Efecto Persona”, una estrategia de participación social que busca sumar a empresas, universidades y organizaciones civiles para recaudar recursos y productos de primera necesidad en beneficio de las personas adultas mayores que reciben atención en el Asilo de Asistencia de Caridad de la institución.

El arranque de la campaña estuvo encabezado por el presidente del Patronato de Fundación Cáritas Puebla, el arquitecto Refugio Gómez, y el director general de la institución, Jesús Alejandro Rodríguez Calva, quienes destacaron la importancia de fortalecer la solidaridad ciudadana ante el crecimiento de la población adulta mayor y las necesidades que enfrenta este sector.

Como parte de la iniciativa, las instituciones participantes recibieron un Árbol Efecto Persona, el cual será instalado en sus instalaciones para que colaboradores, estudiantes y visitantes puedan colocar corazones simbólicos mediante una aportación de 50 pesos o con la donación de productos básicos. Todo lo recaudado será destinado al sostenimiento de los más de 65 adultos mayores que actualmente viven en el Asilo de Asistencia de Caridad de Cáritas Puebla.

Cada árbol representa el costo aproximado de la atención mensual que requiere uno de los residentes del asilo, quienes reciben alimentación, atención médica, medicamentos, terapias, artículos de higiene personal y acompañamiento permanente, servicios que buscan garantizar una mejor calidad de vida para las personas mayores.

Durante la ceremonia también se reconoció a Grupo Más Publicidad por su respaldo a esta iniciativa, además de entregar los primeros certificados de adopción del Árbol Efecto Persona a instituciones como Parque España, Universidad Interamericana, Universidad del Valle de México (UVM), Conos de Puebla, COMGómez, Helados Bambi, Grupo Scout San Francisco 26, que durante agosto promoverán la campaña entre sus comunidades.

Más de 745 mil adultos mayores en Puebla

De acuerdo con datos presentados por Cáritas Puebla, las personas de 60 años y más representan el 12.2 por ciento de la población del estado, lo que equivale a más de 745 mil poblanos, cifra que refleja el acelerado proceso de envejecimiento demográfico y la creciente demanda de servicios especializados para este grupo.

La institución recordó que, además del asilo, mantiene diversos programas de apoyo como comedores comunitarios, acompañamiento social, banco de medicamentos, servicios médicos y un centro de diagnóstico que próximamente pondrá en operación un tomógrafo, con el propósito de ampliar la atención a población vulnerable.

Los directivos señalaron que la campaña busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de brindar apoyo a las personas mayores y fomentar una cultura de solidaridad, al destacar que cada corazón colocado en el Árbol Efecto Persona representa una acción concreta que contribuye a transformar la vida de un adulto mayor.

Con esta estrategia, Fundación Cáritas Puebla dio inicio a las actividades del Mes del Adulto Mayor, invitando a más instituciones, empresas y ciudadanos a sumarse a una causa que busca mejorar las condiciones de vida de uno de los sectores con mayor crecimiento en la entidad.