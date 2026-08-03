Medallero Juegos Centroamericanos 2026: Así va México hoy 3 de agosto

REPORTE ÍNDIGO

México, líder de los Juegos Centroamericanos 2026: así marcha el medallero este 3 de agosto

La actuación de los deportistas de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 está superando todas las expectativas, las cuales ya eran altas de por sí, pues su ventaja como líder del medallero ante la competencia no hace más que extenderse con el paso de los días.

Si bien nuestro país ha llevado a la delegación más destacada en las últimas dos ediciones, el dominio en el medallero es cada vez más marcado, al grado de que al término de la jornada de este domingo México alcanzó una impactante cifra de preseas totales en nueve días oficiales de actividad y con siete restantes.

¿Cuántas medallas tiene México en los Juegos Centroamericanos 2026?

Al inicio de la jornada de competencias del lunes 3 de agosto, la delegación azteca ya presume 250 medallas luego de las brillantes actuaciones de este fin de semana. La máxima cosecha ha sido de medallas de oro con 112, mientras que 77 platas y 61 bronces también han contribuido a la causa.

En lo general, México ha sobresalido en casi todas las disciplinas, sin embargo, ha tenido especial éxito en los deportes acuáticos con figuras como Osmar Olvera y Celia Pulido, donde arrasó con las preseas, así como en diversas modalidades de atletismo como la marcha, tiro con arco y taekwondo.

Así marcha el Top 5 del medallero (martes 28 de Julio 2026)

El principal escolta de México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe es la delegación de Colombia que cuenta con 162 medallas, pero en cuanto a los oros tiene menos de la mitad en comparación con nuestro país.

Otros conjuntos nacionales destacados son Cuba, Venezuela, Puerto Rico, así como los anfitriones República Dominicana. A continuación te presentamos los 5 países más destacados en esta clasificación, así como su respectivo número de preseas.