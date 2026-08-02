“Pareja presidencial” convirtió San Andrés Cholula en un auténtico vergel…para los delincuentes

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Las cifras OFICIALES de la Fiscalía General de Puebla (FGE) no dejan dudas: La “pareja presidencial”, Mundo Tlatehui y Lupita Cuautle, convirtió San Andrés Cholula en todo un vergel, pero para los delincuentes, porque les permite cometer 25 por ciento más crímenes que antes de que ellos mal gobernaran.

Asesinatos, robos, ataques sexuales, drogas y desaparición de personas se incrementaron en tierras sanadreseñas desde que Mundo Tlatehui, primero y después su esposa, Lupita Cuautle, se apoderaron del ayuntamiento y lo convirtieron en su negocio y agencia de colocaciones privada: En plaza comercial de San Andrés Cholula, el viernes por la noche asesinaron a un hombre

Veamos: Entre enero y diciembre del 2021, antes de que Mundo Tlatehui se convirtiera en presidente municipal o pocos meses después de que asumió el cargo, la FGE registró 2 mil 878 delitos totales, incluyendo once homicidios, 74 crímenes sexuales de cualquier tipo (violación, simple, equiparada, acoso, hostigamiento, etc), mil 147 robos en todas sus modalidades, doce denuncias por narcomenudeo y 29 desapariciones.

En 2024, último año de desgobierno de Tlatehui Percino, la cantidad de crímenes se elevó a 3313, los asesinatos se duplicaron (23), ataques sexuales comenzaron a superar el parámetro de más de cien cada 12 meses (116), los hurtos también alcanzaron niveles históricos (mil 380 casos), el trafico de estupefacientes llegó a 19 querellas y las desapariciones alcanzaron los 45 casos: ¡Imparable delincuencia en San Andrés Cholula; roban 2 mdp a cuentahabiente en plena plaza comercial!

¡Y LO PEOR LLEGÓ!

Pero, si los sandreseños pensaban o tenían la esperanza de que la salida de Mundo Tlatehui mejoraría las cosas, ahora deben estarse preguntando ¿por qué demonios votaron a su esposa, Lupita Cuautle, que ha empeorado –y mucho – la inseguridad?: Mundo Tlatehui y Lupita Cuautle…”pareja presidencial” aumenta más de 10 por ciento los delitos en San Andrés Cholula

En materia de crímenes, lamentablemente para San Andrés Cholula, Mundo Tlatehui no fue lo peor que le ha pasado, ya que en 2025 registraron niveles récord de delincuencia: Los delitos totales llegaron a las 3 mil 614 denuncias, con 27 homicidios, que se quedaron cerca de triplicar los de 2022.

Por su fuera poco, el año pasado, con Lupita Cuautle supuestamente al frente del ayuntamiento, los ataques sexuales alcanzaron un nuevo histórico, 125 crímenes, también los robos (mil 350). El narcomenudeo casi se triplicó respecto a 2021 (34 denuncias) y la desaparición de personas se duplicó, con 51 casos: Sigue la violencia en San Andrés Cholula: Ejecutaron a un hombre cerca de Ciudad Judicial

Incluso, los datos de la FGE sobre crímenes en San Andrés Cholula permiten constatar que, con la “pareja presidencial panista”, el índice delictivo mantiene una permanente tendencia alcista ante la diaria incapacidad del gobierno municipal de proteger las vidas y patrimonios de sus gobernados, que, eso sí, han acudido dos veces a las urnas, para “elegir” a sus verdugos: Video: Asesinaron a un hombre en antro de San Andrés Cholula