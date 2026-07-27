8 mdp anules, lo que se ahorrará el erario público de la capital por desaparición de regidores

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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No, la verdad es que no he visto en físico ni en redes sociales ninguna manifestación ciudadana en defensa de los ocho regidores que –gracias a Dios – desaparecerán en Puebla capital a partir del 2027, después de la reforma electoral propuesta por el gobernador Alejandro Armenta y aprobada por el Congreso local la semana pasada: Congreso va por reforma electoral; recortará regidurías y cerrará paso a reelección por cambio de partido

Lo real es que la enorme mayoría de la gente no conoce a los regidores; tampoco sabe qué son o si sirven de algo e; incluso, a casi todo el mundo le vale olímpicamente mad…que se hayan quitado esas ocho especies de “becas” en el Cabildo de la Angelópolis, que solamente servían para que los dueños-dirigentes de partidos políticos colocaran a sus esbirros y/o incondicionales, como ocurre actualmente:Quitan “becas”: Habrá menos regidores en los ayuntamientos del estado

Veamos: De los actuales regidores de Puebla capital, tanto de la 4T como de su oposición, pocos trabajan y casi ninguno sirve de nada, como lo demostró hace poco Juan Manuel Durán, del PSI, que –en lugar de asistir a una sesión de la comisión de la Juventud y el Deporte- se quedó a huevonear y ver un partido del mundial, sin que después se le castigara: Video: Regidor del ayuntamiento de Puebla prefiere ver el mundial en lugar de ir a sesión de Cabildo

La reforma electoral avalada la semana pasada por la Legislatura local quitó 8 regidores en Puebla capital y, en la mayoría de los casos, cada uno no representaba trabajo y resultados para la gente, sino un gasto inútil de un millón de pesos al año por cada uno. Así que la propuesta del ejecutivo estatal ahorrará 8 mdp anuales a los ciudadanos de la Angelópolis: Congreso va por reforma electoral; recortará regidurías y cerrará paso a reelección por cambio de partido

CUOTAS, CLIENTELISMO, NEPOTISMO, CACICAZGOS POLÍTICOS, AMIGUISMO, INUTILIDAD, ETC

Mucho se ha dicho, con razón, que dicha reforma electoral es especialmente trascendente en la capital del estado por la reducción de regidurías, que, lamentablemente, con el paso del tiempo dejaron de ser “representantes del pueblo” y se convirtieron en “becas”, que los dirigentes o líderes políticos reparten a sus anchas como cuotas, clientelismo, nepotismo, amiguismo, etc. Así sucede hoy, por ejemplo, en el ayuntamiento de Puebla, donde Eduardo Rivera impuso a Guadalupe Arrubarrena y Carlos Montiel, aunque solamente éste último medio trabaja…a veces.

Otro panista, el ex dirigente del partido en la Angelópolis, Jesús Zaldívar, metió al Cabildo a su esposa, Amparo Acuña. Al mismo tiempo, el ex presidente de Movimiento Ciudadano en Puebla, Fernando Morales, impulso a María Esther Ortiz, cuñada de Eduardo Rivera, pero que –al parecer – no tiene buena relación con el ex alcalde de la capital.

Como era de esperarse, Eduardo Rivera no solamente impuso regidores en el PAN, también lo hizo en el PRI, que colocó a Ovidio Celis, de Antorcha Campesina. El ex edil se sujetó a los caprichos antorchistas, con la finalidad de obtener su apoyo en las elecciones del 2024 por la gubernatura: Marko Cortés, Augusta Valentina, Carlos Martínez Amador…”tontos útiles” de Néstor Camarillo, Antorcha Campesina ¡y hasta el “tonín”!

Otra regidora priista que pasa con más pena que gloria en el Cabildo de la capital es Shirley Ponce, actual secretaria del partido en la ciudad, hija del llamado “rey de la tortilla”, pero que obtuvo su beca gracias al ex dueño de la franquicia del PRI en Puebla y hoy supuesto senador de MC, Néstor Camarillo, quien manejó –literalmente –a su antojo e interés todas las candidaturas, plurinominales y recursos del partido cuando lo tuvo bajo su dominio:Asume Rocío Toxqui la presidencia del comité municipal del PRI en Puebla Capital

Así que, al disminuir la cantidad de “becas” en el Cabildo de Puebla capital, el Congreso local no solamente ahorró dinero a los ciudadanos, sino que también asestó un golpe, leve, pero real, a los cacicazgos, amiguismos compadrazgos, nepotismo, etc con que presidentes y presuntos líderes DE TODOS LOS PARTIDOS acostumbran repartir esas posiciones.