Quitan “becas”: Habrá menos regidores en los ayuntamientos del estado

–Comisión del Congreso avala reformas para armonizar la legislación en materia electoral

– Con las modificaciones, se establece el máximo de regidurías que tendrán los Ayuntamientos con base en la cantidad de población

– Aprueban dictamen para fortalecer la eficiencia y organización del trabajo legislativo

Desde Puebla

En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, que preside el diputado Julio Miguel Huerta Gómez, se aprobaron cuatro proyectos de dictamen en materia electoral, sobre el funcionamiento de la administración pública y la eficiencia en el trabajo legislativo.

Durante la sesión, las y los diputados avalaron el proyecto de dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el cual tiene entre sus objetivos armonizar la reforma constitucional federal y local en materia municipal.

En este sentido, destaca la integración de los Ayuntamientos bajo el principio de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva, la limitación en el número de regidurías a un máximo de 15, así como la prohibición de participar en procesos de elección municipal a personas que tengan o hayan tenido vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado con la persona que esté ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula.

Asimismo, se establece que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y titulares de las áreas administrativas del Instituto Electoral del Estado no podrán exceder el límite establecido en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y no podrán adquirir o contratar, con recursos públicos, seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorros especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas en la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

De la misma forma, se incorpora la causal de nulidad por intervención extranjera, a fin de blindar de manera integral los procesos electorales de la entidad. Asimismo, se establece que la presidencia del Tribunal Electoral del Estado sea por un periodo de tres años; además, se establecen diversas modificaciones procesales.

El proyecto de dictamen fue elaborado con las iniciativas presentadas por las y los diputados Jaime Natale Uranga, Fedrha Isabel Suriano Corrales, Julio Miguel Huerta Gómez, Pável Gaspar Ramírez, Susana del Carmen Riestra Piña, Marcos Castro Martínez y el titular del Ejecutivo.

AVALAN REFORMAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE REGIDURÍAS

En concordancia con el punto anterior, las y los diputados también aprobaron el proyecto de dictamen por el que se reforman los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de armonizar la reforma constitucional federal y local, estableciendo los parámetros respecto a la integración de los Ayuntamientos, la distribución de regidurías, los principios de paridad e igualdad sustantiva, así como las reglas de elegibilidad.

El proyecto de dictamen precisa que, además del presidente o presidenta municipal y la sindicatura, la capital del Estado contará con 11 regidurías de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional. En los municipios que, con base en el último Censo General de Población, cuenten con 90 mil o más habitantes, tendrán ocho regidurías de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional.

Para los municipios con población de 60 mil a menos de 90 mil habitantes, habrá ocho regidurías de mayoría relativa y tres de representación proporcional. En los demás municipios, seis regidurías de mayoría relativa y dos de representación proporcional.

El proyecto de dictamen fue elaborado con las iniciativas de las y los diputados Fedrha Isabel Suriano Corrales, Julio Miguel Huerta Gómez, Susana del Carmen Riestra Piña y Marcos Castro Martínez, así como por el titular del Ejecutivo.

APRUEBAN MODIFICACIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y AL MARCO JURÍDICO DEL CONGRESO

En otro momento de la sesión, las y los diputados aprobaron el proyecto de dictamen por el que se derogan las fracciones XXXI y XXXII del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de evitar una duplicidad de funciones y garantizar que la Secretaría de Gobernación no interfiera en las funciones que corresponden de manera exclusiva al Archivo General del Estado en su carácter de organismo público descentralizado, así como el Poder Judicial del Estado, a través del Instituto Especializado de la Defensoría Pública.

El proyecto de dictamen fue elaborado con la propuesta remitida por el titular del Ejecutivo del Estado.

Finalmente, las y los diputados avalaron el proyecto de dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

El objetivo es incorporar en el marco jurídico del Congreso el retiro de iniciativas de leyes, decretos o acuerdos antes de la emisión del dictamen correspondiente, a fin de fortalecer los principios de economía procesal, eficiencia y racionalidad legislativa al evitar la continuidad de trámites respecto de propuestas que han perdido, en algunos casos, la viabilidad, actualidad o respaldo político.

Con la reforma, impulsada por el diputado Pável Gaspar Ramírez, se pretende fortalecer la eficiencia y organización del trabajo legislativo, reducir el rezago de iniciativas en trámite, garantizar mayor certeza jurídica en el procedimiento legislativo, respetar la voluntad y autonomía de las y los diputados, así como los demás sujetos facultados para presentar iniciativas y optimizar el funcionamiento de las Comisiones legislativas.

Durante la sesión estuvieron y los diputados Julio Miguel Huerta Gómez, José Luis Figueroa Cortés, Pável Gaspar Ramírez, Jaime Natale Uranga, Susana del Carmen Riestra Piña y María Soledad Amieva Zamora.

Avala Congreso del Estado acuerdos para prevenir enfermedades como la miasis y reforzar campañas de salud

-También se aprobaron acuerdos en materia de asuntos municipales y atención a personas con discapacidad

-Durante la sesión de la Comisión Permanente se avaló el acuerdo para convocar a Sesión Extraordinaria, este 24 de julio, a las 15:00 horas

En sesión de la Comisión Permanente, el Congreso del Estado avaló el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado a que, en coordinación con las autoridades competentes, los Ayuntamientos y los Concejos Municipales, difundan información a la población para mantenerse alerta y refuercen las medidas de cuidado para prevenir la miasis, enfermedad causada por el gusano barrenador del ganado que puede afectar a seres humanos y a los animales.

Asimismo, se aprobó el acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales para que, en coordinación con las autoridades competentes, implementen acciones integrales para la prevención y atención del Tumor Venéreo Transmisible Canino mediante campañas de esterilización y vacunación, así como promuevan la tenencia responsable y manejo ético de la población canina en situación de calle, con la finalidad de fortalecer la salud pública y el bienestar animal.

De igual manera, la Comisión Permanente aprobó el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado para que, en coordinación con los Ayuntamientos, los Concejos Municipales y los servicios de salud, promuevan y difundan los beneficios de la Estrategia Nacional de Cirugía de Cataratas “Ver por México”, y refuercen las acciones necesarias para orientar y apoyar a las personas adultas mayores con diagnóstico confirmado de cataratas a realizar el trámite correspondiente.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, también se aprobó el acuerdo para convocar a Sesión Extraordinaria este viernes 24 de julio del año en curso, a las 15:00 horas.

Asimismo, el órgano colegiado aprobó el acuerdo que presentó la Comisión de Asuntos Municipales para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales para que fortalezcan acciones de prevención y reducción de riesgos ante la temporada de lluvias, tales como la limpieza y desazolve de sistemas de drenaje, la identificación y señalización de zonas de riesgo y la difusión de medidas preventivas entre la población, en coordinación con las autoridades de protección civil estatales y federales competentes, con el propósito de salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas.

De la misma forma, se avaló el acuerdo que presentó la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que refuerce la capacitación, seguimiento y acompañamiento del personal docente y directivo de educación básica, con el objeto de garantizar el derecho a la educación inclusiva de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, evitando prácticas de discriminación, exclusión, segregación o canalización injustificada hacia servicios de educación especial.

En tribuna, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer la actuación inmediata de las autoridades frente a la violencia digital, la cual afecta la intimidad, la seguridad y la vida cotidiana de las víctimas.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Igualdad de Género, para su estudio y resolución procedente.