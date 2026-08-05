San Andrés Cholula, Puebla capital y Cuautlancingo, el top 3 de municipios inseguros en la zona conurbada: Delitos México onc.org.mx

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Oriental es el municipio del estado con mayor índice delictivo, ya que se cometen 181.33 crímenes por cada 100 mil habitantes, según la más reciente medición (junio) del Observatorio Interactivo de Incidencia Delictiva de la Organización No Gubernamental Delitos México Observatorio Nacional Ciudadano

Esta medición se basa en las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en todos los municipios y toma en cuenta el índice poblacional, ya que registra cuántos delitos se cometen por cada 100 mil habitantes. De esta forma, se cuenta con una idea mucho más realista de qué tan probable es ser víctima de un crimen en determinada ciudad, porque es lógico que en las más grandes haya una mayor cantidad de ataques: ¡Sigue el horror: Doble homicidio la noche del martes en Puebla capital!

Efectivamente: En junio pasado, Puebla capital arrastró un elevadísimo índice de criminalidad, con 165.78 delitos por cada 100 mil habitantes, pero –contrario a lo que podía esperarse- no fue el peor de la entidad, ya que, como se señaló párrafos arriba, ese nada honroso sitio le correspondió al municipio de Oriental: Buscan al presunto asesino de una mujer en la Sierra Oriental

Incluso, el mes señalado, San Andrés Cholula tuvo peores resultados que la Angelópolis en materia de inseguridad, puesto que se convirtió en la segunda ciudad del estado con mayor proporcionalidad delictiva. De cada 100 mil, un total de 169.86 ciudadanos sanandreseños denunciaron ser víctimas de algún crimen, lo que ratifica lo que todo el mundo sabe; es decir, que la “pareja presidencial”, Mundo Tlatehui y Lupita Cuautle, es un absoluto fracaso en esta y otras materias: Balacera en San Andrés Cholula deja a un hombre herido

CUAUTLANCINGO, HUAUCHINANGO, HUEJOTZINGO Y SUS ELEVADÍSIMOS ÍNDICES DELICTIVOS

Lamentablemente, la de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, no es la única presidenta de la zona metropolitana que ha permitido que los delincuentes hagan lo que se les hincha en su municipio: “Pareja presidencial” convirtió San Andrés Cholula en un auténtico vergel…para los delincuentes

Su aliado, amigo y cómplice, Omar Muñoz, de Cuautlancingo, también tolera un elevado índice de delitos por cada 100 mil habitantes: Su índice de 121.60 es muy superior al de San Pedro Cholula (108.89) o Atlixco (115.80) y apenas está debajo de uno de los municipios más violentos de la entidad, Izúcar de Matamoros, con el 125.24 crímenes por una cantidad determinada de ciudadanos: Dejan cadáver en la unidad habitacional Volkswagen 2, Cuautlancingo

Como lo hemos denunciado permanentemente en este medio informativo e, incluso, en mi columna periodística, el edil de Huauchinango, Rogelio López Angulo, es un absoluto desastre en inseguridad y delincuencia. Y así lo demuestra el Observatorio Interactivo de Incidencia Delictiva de la Organización No Gubernamental Delitos México Observatorio Nacional Ciudadano, que ubica a este Pueblo Mágico como el peor de la Sierra Norte en la materia.

Con 116.22 crímenes por cada 100 mil habitantes, Huauchinango supera –por mucho – a sus vecinos Xicotepec (83.16), Zacatlán (86.57) y Chignahuapan (58.64). Así que las estadísticas demuestran que los huauchinanguenses son los serranos más proclives a los delitos: Un asalto más en Huauchinango; esta vez en gasolinera

Roberto Solís Valles, en Huejotzingo, es otro alcalde con pésimos resultados de seguridad. Su promedio de víctimas de delitos por habitantes (149.80 entre 100 mil ciudadanos) no solamente es uno de los peores de la entidad, sino que también supera –con creces- el de San Martín Texmelucan, 94.45, pese a que éste último es considerada una de las ciudades más problemáticas del estado y país por su cercanía a la Ciudad de México, EdoMéx y colindancia con la autopista México-Puebla.

AVISO INOPORTUNO:

Tal vez inmerecidas, pero muy necesarias, DEBATE se tomará sus vacaciones de verano a partir del lunes de la semana entrante y hasta fines de este mes.

Como siempre, si ocurre algo importante, que necesite comentarse o analizarse en este espacio, así se hará.

Desde Puebla continuará con su trabajo informativo sin interrupciones.