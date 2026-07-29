¡Sigue el horror: Doble homicidio la noche del martes en Puebla capital!

Desde Puebla

Dos hombres de 33 y 35 años fueron asesinados en su domicilio en Puebla capital.

Esta escena de horror se vivió en la colonia Rural, al sur de Puebla capital.

De acuerdo con los primeros reportes de emergencia, una familiar acudió a buscarlos después de que dejaron de responder sus mensajes y, al ingresar a la vivienda, los encontró muertos y con heridas provocadas por arma blanca en el cuello.

Paramédicos confirmaron que las víctimas carecian de signos vitales.

La zona fue resguardada por policias municipales en espera de personal de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado del area de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, para efectuar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cadáveres.

Hasta el momento, no se ha informado el movil de este doble crimen.