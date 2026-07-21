Infantino y FIFA 2026: ¿Mundial de fútbol o miniserie dramática?

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Sí, el fútbol es un negocio cada vez más jugoso, elitista, caro y excluyente.

El presunto mundial de fútbol 2026 recaudó 15 mil millones de dólares, más del doble de Qatar 2022. De esta fortuna, la ganancia neta para Infantino y su banda fue de 5 mil mdd, descontados los gastos, como premios, operativos, etc.

Sí, en sus diez años al frente de la FIFA, Gianni Infantino, ha demostrado un profundo amor al dinero…y desprecio al deporte y al mismo balompié.

Y desde luego que esta nueva “industria sin chimenea”, mejor conocida como fútbol, dejó a unos cuantos ganancias estratosféricas. Se calcula que 5 mil 500 millones de personas en el orbe vieron uno o más juegos del mundial FIFA 2026, que, con sus más de 100 encuentros, también rompió récord de asistencia, 6.8 millones de aficionados.

Pero, para ser honestos, vale la pena preguntarse ¿qué demonios fue la copa del mundo 2026, un torneo deportivo o una serie dramática de casi 40 días de duración, con villanos ambiciosos, ruines, tramposos, mentirosos y corruptos, (Infantino, Messi, selección y aficionados de Argentina, Donald Trump, ICE y sus ataques a árbitros, equipo de Irán, mamá de Vozinha).

También hubo lo que mi padre (qepd) solía llamar “el muchacho chicho de la película gacha”; es decir, la Furia Roja, el conjunto de España, que se enfrentó a un árbitro tendencioso, a la FIFA proargentina y a muchas patadas, trampas y golpes, como los de Messi, Paredes, Enzo Fernández, etc, para derrotar al corrompido, tendencioso y ambicioso Status Quo de Infantino y ganar el torneo: Ganó el fútbol y perdieron la FIFA e Infantino: España conquistó su segundo título mundial

MÉXICO, NORUEGA, CABO VERDE, PERSONAJES SECUNDARIOS, PERO ESENCIALES PARA LA TRAMA

No, no le faltó al presunto mundial de fútbol y/o miniserie dramática de la FIFA e Infantino, ya que también tuvo personajes secundarios, pero dramáticos, simpáticos, esenciales, como el equipo mexicano, que –después de una primera fase perfecta y alentadora- se quedó donde siempre, en octavos de final, pero esto no fue obstáculo para que nacionales y extranjeros disfrutaran la fiesta: México jugó como nunca… y perdió como siempre

¿Y qué decir del equipo vikingo, Noruega, con su carismático y grandioso centro delantero, Erling Haaland, cuyo padre –por cierto – jugó contra la selección de México en el mundial de Estados Unidos 1994 y que, en esta ocasión, desempeñó el rol de “caballo negro”, con su fútbol alegre, ofensivo y festejos contagiosos?:Inglaterra sobrevive a Noruega en tiempos extra y avanza a semifinales del Mundial

El papel de “Cenicienta” lo hicieron perfecto Cabo Verde y su portero, Vozinha, una pequeña isla africana, con gran influencia portuguesa, que –según los mismos jugadores y seguidores caboverdianos – recién fue puesta en el mapa internacional gracias a su desempeño inesperado, digno y agradable, ya que se convirtió en el ÚNICO CONJUNTO que no perdió con España: España decepciona y apenas empata con Cabo Verde en su debut mundialista

ARGENTINA Y MESSI, LOS ODIADOS ANTAGONISTAS DEL MUNDIAL

Aunque “el muchacho chicho de la película gacha”, la selección de España, haya obtenido el rol protagónico e histórico al ganar el mundial FIFA 2026, su antagonista, Argentina, se llevó el espectáculo por varias razones:

-El odiado sionismo de su presidente, Javier Milei, repudiado en muchas partes del planeta: Salinas Pliego: De ultraderecha, mentiroso, admirador de Javier Milei, clasista, deudor y polarizador

-Las trampas del VAR y los árbitros, que hicieron la titánica y tiránica labor de llevarlos a la final, con permisividad, ayuditas, patadas, antideportivismo y hasta un Messi fingiendo faltas y, sabiendo que el fútbol no les daba para vencer a España, exigiendo la expulsión de Cucurella: Egipto estalla contra la FIFA: “¿Si quieren que Argentina gane, para qué invitan a los demás?”

-Elementos como Messi, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Leandro Paredes, “Dibu” Martínez, Roberto Ayala y demás lograron unir a la enorme mayoría de aficionados del planeta, pero contra la selección de Argentina, que –como no se había visto nunca antes – se hizo detestar al erigirse en un ejemplo de corrupción, sesgos arbitrales ordenados desde el STATUS QUO de la FIFA, patanerías, bajezas y que ellos mismos ratificaron cuando, en lugar de aplaudir a la nueva campeona del mundo, le dieron la espalda durante la premiación.