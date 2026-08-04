Grace Palomares, Nay Salvatori, Sergio Mayer, Carmen Salinas “la corcholata”, Cuauhtémoc Blanco, Silvia Pinal: La trivialización y ridiculización de la representación ciudadana

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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En honor a Mino D Blanc, gran artista, estupendo periodista y mucho mejor persona: Te voy a extrañar, amigo querido, gracias por todo

El problema no es que las ciudadanas presuntamente morenistas Grace Palomares y Nay Salvatori desprecien a los hombres viejos y/o maduros y se mofen de ellos: “Jovencísimas” diputadas locales de Morena, Nay Salvatori y Grace Palomares, ridiculizan: “hombres de 45 años tienen olor a viejito, panza caída, huelen a baúl”

Tampoco lo es el hecho de que, hasta ahora, ninguna acepte o asuma que hizo algo mal y que sus supuestas disculpas hayan sido forzadas por los que ellas consideran sus jefes políticos; es decir, varones de la tercera edad a los que abominan, pero a quienes les deben sus carreras políticas: Nay fue impuesta por el ex gobernador Luis Miguel Barbosa (qepd) y Grace es cuota política de algún personaje pesado en Morena nacional.

El VERDADERO problema es la trivialización y ridiculización de la seudo representación ciudadana con diputados-senadores como ellas, porque, lamentablemente, no son –ni de lejos –los únicos ejemplos de personas en un cargo público sin trayectoria, méritos, propuestas ni resultados en beneficio de la gente.

¿Quién demonios convierte a gente del espectáculo, como Grace Palomares y Nay Salvatori, en presuntas “representantes populares”, por qué y para qué, aunque desempeñen un papel tan pobre en el servicio público?. Por ejemplo, en su propio “informe” de labores, Palomares Ramírez, de 37 años de edad, admitió el lanzamiento de 25 propuestas de ley, pero el pleno del Congreso local apenas le aprobó una, la de regulación de motocicletas.

MUCHO ESPECTÁCULO, NULO TRABAJO POLÍTICO Y SOCIAL

Así que, en la actual legislatura y durante su primer año como presunta “representante popular”, Grace Palomares dejó como saldo ¡una sola iniciativa de ley aprobada!. Muy poco beneficio para los poblanos ha dejado el paso por la Legislatura de quien –al parecer- tampoco puede presumir de convicciones demasiado fuertes, como lo demostró ella misma en diciembre del 2023, cuando se apuntó como precandidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura y presumió: “vamos a hacer que Puebla se pinte de naranja”: Grace Palomares se registra como precandidata a la gubernatura del estado de Puebla

Nayeli Salvatori Bojalil, -quien como dato complementario hay que apuntar sus 40 años de vida – ha mostrado un mayor activismo parlamentario y social que su compañera de show, pero este trabajo se pierde, queda diluido por sus propias declaraciones, videos y espectáculos, como el que montó en abril del 2024, cuando simuló un robo en el transporte público: Lideresa de Morena se deslinda de video de Nay Salvatori

Ambas se suman a la larga lista de presuntos políticos y/o representantes populares emanados del show, del espectáculo, deportes, etc, que poco o nada aportan al servicio público. Como la grandiosa actriz Carmen Salinas, la “corcholata”, a quien el PRI hizo diputada federal, para que ella se la pasara defendiendo al ex presidente Enrique Peña Nieto: “No la hagas de pedo”, frase célebre de Carmen Salinas cuando fue diputada

¿Y qué decir del ex futbolista e ídolo del América, Cuauhtémoc Blanco, a quien los morelenses hicieron edil de Cuernavaca, gobernador, senador, pese a sus obvias limitaciones académicas, profesionales y a las múltiples acusaciones de violencia contra mujeres?: Cuauhtémoc Blanco, Alito Moreno, Félix Salgado Macedonio, Inés Saurnino…¡todos defienden a sus presuntos abusadores!

LAS TARDÍAS E INÚTILES DISCULPAS MORENISTAS

La histórica artista Silvia Pinal fue diputada federal por el PRI entre 1991-94 y Morena hizo lo mismo con Sergio Mayer en la asamblea de la Ciudad de México (2018-2021) y lo volvió plurinominal en la Cámara Baja en 2024. Ninguno de los dos desempeñó un rol destacado ni como parlamentario y mucho menos como “representantes populares”, incluso, de las 12 propuestas de ley lanzadas por el actor, ¡no le han aprobado ninguna!: ASUNTOS LEGISLATIVOS

Como era de esperarse, luego de que SUS representantes, Grace Palomares y Nay Salvatori, emitieron públicamente comentarios despectivos y discriminatorios contra hombres mayores, la dirigencia estatal de Morena dio una disculpa tardía, inútil y vacía, porque también descartó sancionar o llamar la atención a sus diputadas: Morena se deslinda de sus “brillantes” diputadas locales Nayeli Salvatori y Graciela Palomares

Pero, ¿es neta: Los partidos pueden deslindarse así, tan fácilmente, tras dar posiciones de poder y decisión a gente con confeti en el cerebro?. ¿Basta con decir que no representan los preceptos de Morena, para que el partido sea exculpado por las estupideces de SUS diputados?

Y si lo que piensan, dicen y hacen Nay Salvatori, Grace Palomares, Carmen Salinas, Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer, etc no representa los “altos valores” de Morena, el PRI y/o PAN…¿entonces por qué demonios los hacen candidatos, incluso, plurinominales?, ¿cuántas veces Olga Romero tendrá que deslindarse y disculparse por sus diputados?.

Cuánta certeza y lógica pregona el refrán mexicano “la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre”: no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre