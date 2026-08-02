Morena se deslinda de sus “brillantes” diputadas locales Nayeli Salvatori y Graciela Palomares

Jorge Barrientos

La dirigencia estatal de Morena en Puebla salió a apagar el incendio político provocado por las diputadas locales Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares Ramírez, luego de la indignación que desataron sus comentarios sobre hombres mayores durante el podcast Descasadas.

Ante la ola de críticas por las expresiones consideradas discriminatorias y edadistas, el vocero de Morena en Puebla, Agustín Guerrero Castillo, difundió un mensaje en video para deslindar al partido de las declaraciones y ofrecer una disculpa pública a las personas adultas mayores.

“Ofrecemos una disculpa a los adultos mayores de 60 años que se sientan agraviados.

Lo expresado por las legisladoras de Morena es a título personal y no corresponde con los principios y valores de nuestro movimiento”, afirmó.

La postura de la dirigencia representa un intento por marcar distancia con las legisladoras, cuyas declaraciones generaron un fuerte rechazo en redes sociales y abrieron un debate sobre la normalización de la discriminación por edad desde cargos de representación popular.

Guerrero Castillo sostuvo que los dichos de Salvatori y Palomares no reflejan la visión del partido y recordó que las personas adultas mayores constituyen uno de los sectores más importantes para Morena, tanto por su aportación histórica como por el respaldo que han dado al movimiento.

La polémica estalló luego de que, en el podcast Descasadas, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares dedicaran varios minutos a burlarse del aspecto físico de los hombres maduros.

Entre risas, afirmaron que tienen “olor a viejito”, “panza caída”, arrugas y hasta aseguraron que “huelen a baúl” porque “ya se están pudriendo”.

Las expresiones fueron ampliamente condenadas por usuarios de redes sociales, quienes acusaron a las legisladoras de reproducir estereotipos ofensivos y ejercer una forma de discriminación que, de haberse dirigido hacia mujeres, jóvenes o cualquier otro grupo vulnerable, habría provocado una condena aún mayor.

Aunque Morena aseguró que las declaraciones fueron hechas a título personal, hasta el momento no se ha informado sobre alguna medida interna, llamado de atención o procedimiento contra las diputadas, por lo que la disculpa del partido contrasta con la ausencia de consecuencias para quienes originaron la controversia.

El episodio vuelve a colocar bajo escrutinio el comportamiento público de presuntas representantes populares y reabre la discusión sobre la responsabilidad de quienes ocupan un cargo de elección para evitar discursos que fomenten prejuicios o discriminación contra cualquier sector de la población.