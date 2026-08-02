Modificará INE calendario electoral de Puebla

Precampañas concluirán el 28 de febrero de 2027

Jorge Barrientos

El calendario electoral local de Puebla sufrirá modificaciones luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó homologar las fechas de conclusión de las precampañas y del periodo de recolección de apoyos ciudadanos para las candidaturas independientes en las entidades que celebrarán elecciones en 2027.

La determinación fue tomada tras un análisis de los calendarios propuestos por los organismos públicos locales electorales, con el objetivo de establecer criterios uniformes que permitan un desarrollo similar de las distintas etapas del proceso electoral en todo el país.

En el caso de Puebla, el estado fue integrado al cuarto bloque junto con Tabasco y Veracruz para el periodo de obtención de apoyo ciudadano de quienes busquen competir por una candidatura independiente. Conforme al acuerdo del INE, esta etapa concluirá el 28 de febrero de 2027.

De acuerdo con el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, las personas aspirantes a una candidatura independiente deben contar con un periodo mínimo de 30 días para recabar las firmas de respaldo ciudadano antes del registro formal de candidaturas.

Con las adecuaciones aprobadas por el órgano electoral nacional, la etapa de recolección de apoyos deberá iniciar durante los últimos días de enero de 2027, a fin de cumplir con los plazos establecidos por la legislación local.

Respecto a las precampañas, el Consejo General del INE también determinó que su fecha de conclusión sea el 28 de febrero de 2027, manteniendo a Puebla dentro del mismo bloque conformado por Tabasco y Veracruz.

La normativa electoral poblana establece que las precampañas podrán desarrollarse por un periodo máximo de diez días, por lo que, de acuerdo con los nuevos plazos, se prevé que inicien alrededor del 18 de febrero de 2027.

El proceso electoral local en Puebla está previsto para arrancar entre el 1 y el 10 de noviembre de 2026, por lo que el Instituto Electoral del Estado (IEE) deberá emitir en los próximos días el calendario oficial con las adecuaciones derivadas de los acuerdos aprobados por el INE.