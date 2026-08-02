Fotografiar corales para salvar los océanos: el papel de la tecnología en su reproducción

Proceso

MADRID (Portaltic/EP) – Una de las crisis ecológicas más urgentes actualmente es la desaparición de los arrecifes de coral, donde la tecnología puede formar parte de la solución con proyectos como el encabezado por Canon, Coral Spawning International (CSI) y Nature Seychelles, que utiliza las capacidades de imagen y equipos de cámaras de última generación para apoyar los procesos de reproducción asistida de los corales, documentación visual y educación ambiental.

Los arrecifes de coral son ecosistemas esenciales para la vida marina, ya que sostienen una enorme biodiversidad, albergando alrededor del 25 por ciento de las especies marinas. Más allá de esto, también son relevantes a la hora de proteger las costas frente a tormentas, sostienen la economía de muchas comunidades costeras y se han convertido en una fuente de recursos biológicos con potencial medicinal.

Sin embargo, estos ecosistemas se están viendo afectados por diversas causas que están llevando a su desaparición, con amenazas como el cambio climático, la contaminación, las prácticas pesqueras destructivas y la acidificación del agua.

En este marco, las organizaciones Coral Spawning International, especializada en métodos de reproducción sexual de corales en instalaciones terrestres controladas, y Nature Seychelles, trabajan para apoyar procesos de reproducción asistida para repoblar los ecosistemas con el primer laboratorio de reproducción de coral en el océano Índico occidental.

En el caso de CSI, destaca por haber desarrollado el primer sistema del mundo de desove de corales predecible en un laboratorio terrestre, basado en tanques de alta tecnología que replican las condiciones del océano.

Estos sistemas recrean con fidelidad el entorno marino, manteniendo estable la química del agua y con iluminación programada para imitar los cambios estacionales en el mundo real. De esta manera, se puede llevar a cabo de forma predecible y controlada el desove, es decir, el proceso biológico por el cual los animales acuáticos liberan al agua sus huevos y espermatozoides para reproducirse.

Como ha explicado el cofundador de CSI, Jamie Craggs, a diferencia de los métodos tradicionales de restauración, que se basan en el cultivo de fragmentos de genética, el enfoque de la organización “se centra en criar corales con rasgos genéticos más fuertes”.

Esto se debe a que consiguen crear corales capaces de resistir de forma sistemática a los fenómenos que los dañan, como el blanqueamiento coralino provocado por el aumento de la temperatura de los océanos.

TECNOLOGÍA DE IMAGEN COMO HERRAMIENTA VITAL DE INVESTIGACIÓN

La organización ha subrayado cómo gran parte de este proyecto depende del seguimiento y documentación visual de las diferentes fases del proceso de reproducción de los corales. Es en este momento donde cobra vital importancia la tecnología de imagen, tanto la fotografía como el vídeo.

Así, en esta incitativa, también participa la compañía japonesa especializada en lentes y fotografía Canon, que pone a disposición de los corales marinos su tecnología de captura de imagen, capaz de llevar a la luz los cambios más imperceptibles a nivel visual.

“La tecnología de Canon me permite capturar los cambios biológicos a pequeña escala que son imposibles de observar a simple vista. Las imágenes no son solo documentación, sino una herramienta científica que nos ayuda a comprender y transmitir la complejidad de la reproducción de los corales”, ha explicado Craggs.

Además de apoyar la iniciativa con financiación, los investigadores utilizan equipos de imagen de vanguardia proporcionados por Canon, como son cámaras de alta resolución, objetivos y equipos de vídeo, que permiten capturar los corales “con un nivel de detalle sin precedentes”.

Estos equipos permiten ver los procesos de la reproducción con claridad y, con ello predecir los ciclos de desove de corales que, por naturaleza, solo tienen lugar unas pocas noches al año. Es decir, posibilita recoger los óvulos y el esperma necesarios para llevar a cabo el trabajo de fertilización. “Es posible identificar la noche exacta en la que se produce el desove”, ha sentenciado la compañía.

Siguiendo esta línea, esta tecnología también está permitiendo crear una enciclopedia visual completa sobre la reproducción de los corales, permitiendo observar incluso a nivel microscópico cómo diferentes especies se reproducen, interactúan y se desarrollan. Esto se traduce en nuevos conocimientos que permiten cruzar diferentes variedades para obtener corales más resistentes.

Igualmente, permite optimizar los cuidados a los corales para garantizar su supervivencia, incluyendo datos como “la tasa de crecimiento, las tasas de mortalidad y la viabilidad de los embriones”.

EQUIPOS DE CANON QUE FOTOGRAFÍAN CORALES

Actualmente, el equipo de CSI está utilizando cámaras Canon EOS R5 Mark II y EOS R6 Mark II, así como los objetivos RF 100 mm f/2.8L MACRO IS USM, RF 15-35 mm f/2.8 L IS USM y MP-E 65 mm f/2.8 1-5x, para capturar los corales.

Estas cámaras ofrecen la flexibilidad necesaria para trabajar en “una extraordinaria variedad de condiciones”, desde eventos de desove con poca luz hasta la obtención de imágenes embrionarias con gran aumento. “Su rango dinámico y su fiabilidad son fundamentales para generar registros científicos fiables”, ha apostillado Craggs.

Sin embargo, la elección de estos dispositivos para el proyecto no es casualidad, Canon ha trabajado junto con el equipo de científicos de CSI para detectar las necesidades concretas del proceso de captura de imágenes.

Por ejemplo, permiten capturar imágenes en los tanques y crear modelos tridimensionales a través de técnicas de fotogrametría. “Gracias a Canon EOS Utility, podemos controlar a distancia y de forma precisa las cámaras instaladas en nuestros microscopios. Esto agiliza la captura de datos, reduce la vibración y garantiza resultados replicables al realizar el seguimiento del desarrollo de los ovocitos a lo largo del tiempo”, ha explicado.

UNA TECNOLOGÍA DE IMAGEN YA EN USO

Con todo, la organización ha señalado que la tecnología de Canon y CSI ya se está utilizando en la instalación Assisted Recovery of Corals (ARC), gestionada por Nature Seychelles, un laboratorio que está formando un banco genético de corales resistentes y preparando a equipos locales para gestionar las iniciativas de restauración.

Como resultado, desde noviembre, el laboratorio ha producido con éxito más de 800.000 embriones de coral y, de ellos, alrededor de 65.000 consiguieron asentarse y empezar a crecer como nuevos corales.

“La tecnología de Canon también nos permite desvelar los secretos de la reproducción de los corales, lo que dará lugar a estrategias de conservación más eficaces y, en última instancia, inspirará un cambio real en la forma en que protegemos y regeneramos estos ecosistemas vitales”, ha añadido el CEO de Nature Seychelles, Nirmal Shah.

“Es fantástico ver el importante trabajo que están realizando y comprender cómo nuestros productos y nuestra tecnología pueden ayudarles en su trabajo de investigación y supervisión, así como en la divulgación educativa del trabajo de conservación que realizan”, ha concluido al respecto el director de Sostenibilidad y Asuntos Gubernamentales para la región EMEA de Canon Europa, Peter Bragg.