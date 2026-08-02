Científica BUAP investiga relaciones genealógicas entre diversas especies de plantas

María Huerta

La investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, Etelvina Gándara Zamorano, centró su trabajo en conocer los procesos histórico-evolutivos sobre el origen y permanencia de taxones de angiospermas y macrohongos con importancia biocultural.

Al respecto, la investigadora detalló que integró taxonomía, sistemática molecular, filogeografía y genética, resaltando que sus trabajos están los estudios taxonómicos de plantas en Puebla, relacionados con su distribución, presencia de especies endémicas y dónde se encuentra la mayor diversidad.

“Actualmente trabajamos en Puebla la distribución geográfica, en que zonas se concentra la diversidad de especies”, dijo.

Asimismo, realiza filogenias basadas en ADN, para conocer la historia evolutiva de plantas y hongos macromicetos, es decir, hace cuántos miles o millones de años se originaron las especies, en qué parte geográfica estuvieron y cómo se fueron moviendo las semillas a otras zonas geográficas.

También participó en un proyecto con financiamiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en colaboración con investigadores de la Universidad Veracruzana y el Tecnológico Nacional de México, campus Boca del Río, sobre genética de poblaciones en corales del Golfo de México.

Gándara Zamorano, académica adscrita al Laboratorio de Diversidad y Evolución Fúngica y Vegetal, se formó inicialmente como taxónoma; posteriormente, en la sistemática filogenética para conocer las relaciones de parentesco entre plantas y después incursionó en la biogeografía histórica.

Es bióloga de formación por la Universidad de Guadalajara y sus estudios de posgrado, maestría y doctorado los realizó en el Instituto de Ecología.

Obtuvo una beca UC MEXUS para realizar una estancia posdoctoral en la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos. Es nivel II del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.