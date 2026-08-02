Migrantes se amotinan en la estación Siglo XXI de Tapachula, Chiapas

Proceso

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un conato de motín, la quema de colchonetas y un amplio despliegue de fuerzas federales y militares sacudieron la noche del sábado la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Tapachula.

La rebelión de las personas extranjeras al interior de las instalaciones reavivó las denuncias por hacinamiento, falta de debido proceso y violaciones a los derechos humanos en el centro de detención migratoria más grande de Latinoamérica.

Alrededor de las diez de la noche, los migrantes iniciaron los disturbios e incendiaron colchonetas en los dormitorios para exigir su liberación inmediata, señalando ser víctimas de abusos sistemáticos e incomunicación.

El operativo de contención duró aproximadamente dos horas y media, concluyendo hacia las doce y media de la noche con la intervención de corporaciones locales, estatales, federales y elementos del Ejército Mexicano, quienes restablecieron el orden.

Como saldo del operativo, dos migrantes de nacionalidad venezolana, identificados como Henderson Villaroel Chopite y Howard David Caballero, fueron detenidos y trasladados a Tuxtla Gutiérrez, donde serán procesados para su deportación inmediata.

El activista Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., arremetió contra las autoridades migratorias por la retención prolongada y la falta de acceso a defensa legal para los detenidos.

Señaló que existe una opacidad terrible sobre lo que sucede en esta estación y criticó el clasismo con el que se maneja el tema migratorio.

García Villagrán advirtió sobre la delicada situación que enfrentan las personas deportadas desde Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las cuales son trasladadas por vía terrestre desde la frontera norte hasta instalaciones del sur como Tapachula y Villahermosa.

Cuestionó que estas personas llegan agotadas por las deportaciones en el norte solo para ser retenidas nuevamente por lo que calificó como el “ICE mexicano”.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que restableció el orden mediante el diálogo tras una protesta de personas extranjeras en la Estación Migratoria Siglo XXI, de Tapachula, donde se registró el intento de incendio de una colchoneta por inconformidades con sus procesos migratorios.

La dependencia confirmó que no hubo personas lesionadas, garantizó el respeto a los derechos humanos durante el operativo conjunto con fuerzas federales y estatales, y puso a disposición de las autoridades correspondientes a dos señalados como probables responsables de los disturbios.