Palenque clandestino clausurado en San Pedro Cholula

Arlette Hernandez

El ayuntamiento de San Pedro Cholula informa que, como resultado de un operativo interinstitucional, fue clausurado un palenque clandestino donde se realizaba una pelea de gallos en un inmueble ubicado sobre la calle Allende, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.

Esta acción se llevó a cabo en defensa y favor del bienestar animal, con la participación coordinada de las direcciones de Protección Civil y Normatividad, las secretarías de Gobernación y de Seguridad Ciudadana, el Centro de Bienestar Animal y la Policía Estatal.

La clausura del inmueble concluyó alrededor de la 01:00 horas de este domingo 2 de agosto. Durante el operativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindó seguridad perimetral con el propósito de salvaguardar la integridad del personal participante en las diligencias, así como de las personas que se retiraron del lugar.