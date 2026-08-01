Trump lanza su servicio de acceso anticipado a sus mensajes por 100 mil dólares al mes

Proceso

MADRID (EUROPA PRESS) – El servicio de acceso anticipado a los mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su plataforma Truth Social, fue puesta en funcionamiento este sábado con una tarifa inicial de 100 mil dólares al mes y en medio de peticiones de senadores demócratas a la SEC para que investigue si el mandatario estaría implicado en un delito de abuso de información privilegada.

El nuevo servicio que lanzó Trump a través de su empresa Trump Media & Technology Group, Trump API, proporciona a sus usuarios acceso antes que nadie a los mensajes del presidente en su plataforma.

En su comunicado, la compañía se refiere específicamente a las publicaciones que “más sacuden a los mercados”, por lo que senadores demócratas como Elizabeth Warren temen que se trate de un intento encubierto de manipulación.

La familia Trump es la principal accionista de Trump Media, la companía que opera Truth Social.

En su carta al presidente de la SEC, la senadora Warren pidió a Paul Atkins que inicie una investigación ante lo que parece ser “un abuso escandaloso de la oficina del presidente para su beneficio personal que socava a los inversores cotidianos y la integridad de nuestros mercados, al tiempo que enriquece a Wall Street”.

La SEC no se ha pronunciado al respecto.