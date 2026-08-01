Fin de semana con muchas opciones culturales y artísticas en la Angelópolis

– _Hay desde la opción gastronómica, el baile y también teatro_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 01 de agosto de 2026.- El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla ha preparado varios eventos para que toda la familia pase un fin de semana muy variado.

Inicia el sábado con el Taller de Barro del Museo Amparo que se realiza en el zócalo de la ciudad de 11 a 4 de la tarde, en el que aprendes y te diviertes. La entrada es libre.

Más tarde, disfruta del espectáculo “Danzas y trajes regionales de Puebla” en el Teatro de la Ciudad, la cita es a las 3 de la tarde, maravíllate con la riqueza cultural que tiene Puebla. La entrada es gratuita. También disfruta de las “Noches Poblanas” en el zócalo de la ciudad, más de 20 bailarines pondrán el ritmo en el corazón de la ciudad, la cita es a las 6 de la tarde.

Para el domingo inicia con el espectáculo “Danzares Mexicanos” interpretado por el Ballet Folclórico de la BUAP, todo esto en el Teatro del Complejo Cultural Universitario (CCU) a partir de la 1 de la tarde.

Mientras que en la Capilla del Arte UDLAP a la 1 de la tarde se presenta el concierto MEXAS – Música Vocal de compositores mexicanos contemporáneos, no te pierdas de esta experiencia única. La entrada es libre.

Y para terminar en el Teatro de la Ciudad se presenta la exitosa obra teatral “Jesucristo Superestrella” a las 16:30 horas, llega con tiempo. La entrada es libre.