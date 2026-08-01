“Hablemos de la Próstata”: plataforma que rompe el silencio sobre los trastornos urinarios en los varones

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Las molestias para orinar en los hombres, como la urgencia, la necesidad de levantarse a orinar por la noche o la disminución del chorro de la orina, entre otros, pueden ser una señal temprana de afecciones de la próstata, como la hiperplasia prostática benigna y la prostatitis.

Se estima que 14.8% de los hombres por arriba de los 40 años presentan hiperplasia prostática benigna (crecimiento de la glándula prostática), y se incrementa a medida que el varón envejece.

El sitio web Hablemos de la Próstata ofrece información confiable para ayudar a los hombres a identificar los síntomas urinarios, conocer sus posibles causas y fomentar la consulta médica.

La combinación de dos extractos: “Serenoa repens” y “Urtica dioica”, formulación con sustento científico, muestra efectos antioxidantes y anti-inflamatorios en favor de la salud próstatica.

Aunque levantarse varias veces por la noche para orinar, sentir un chorro débil, presentar urgencia urinaria y la sensación de no vaciar completamente la vejiga suelen atribuirse al crecimiento de la próstata por envejecimiento masculino, estos malestares no son “normales”, sino que responden a lo que los médicos llaman “Síntomas del Tracto Urinario Inferior” (STUI), un conjunto de manifestaciones asociadas principalmente a la hiperplasia prostática benigna (HPB) y la prostatitis, enfermedades comunes en los varones que afectan importantemente la calidad de vida y el bienestar sexual.

Ante este panorama y con el propósito de impulsar el conocimiento y diagnóstico oportuno de los Síntomas del Tracto Urinario Inferior, al tiempo de promover la atención médica temprana en la población masculina, se lanza el website Hablemos de la Próstata (hablemosdelaprostata.com), plataforma digital diseñada especialmente para hombres mayores de 40 años que desean entender y cuidar su salud prostática.

Con información clara y respaldada científicamente, el sitio web ofrece un espacio seguro y confidencial donde los hombres pueden conocer sobre los síntomas urinarios más comunes, además de ofrecer herramientas de autoevaluación y orientación con el objetivo de motivarlos a tomar decisiones informadas y acudir al médico para recibir atención oportuna.

“Hablemos de la Próstata invita a los hombres a romper el tabú del silencio, reconociendo que cuidar la próstata no disminuye la masculinidad; por el contrario, la fortalece al permitirles intervenir tempranamente en favor de su salud integral, bienestar sexual y calidad de vida”, expresa el Dr. Gustavo Hernández Verde, Director Médico de Schwabe Pharma México.

De acuerdo con investigaciones, se estima que 14.8% de los hombres de 40 años presentan hiperplasia prostática benigna, pero a medida que aumenta la edad el riesgo se incrementa, hasta llegar a 36.8% en mayores de 80 años.1 La HPB se caracteriza por un crecimiento benigno de la próstata, es decir, diferente al cáncer, el cual reduce progresivamente el diámetro de la uretra, que es el conducto por el cual sale la orina y, en consecuencia, genera las molestias descritas anteriormente, siendo la más frecuente la dificultad para orinar 1, señala el Dr. Adrián Gutiérrez González, director del Programa de Neurourología y Urodinamia en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

De no tratarse oportunamente, la HPB puede generar complicaciones como retención urinaria, insuficiencia renal y presencia de cálculos en la vejiga.1 Aunado a ello, los STUI asociados a esta enfermedad suelen ir acompañados de disfunción eréctil y problemas de eyaculación 3, agrega.

La prostatitis, por su parte, se presenta entre el 2% y el 9.7% de los hombres, y se caracteriza por la inflamación de la próstata originada generalmente por una enfermedad infecciosa o por síndrome de dolor pélvico, lo que provoca urgencia y molestia al orinar, molestias en pelvis, así como disfunción sexual.

Si bien, el manejo de los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) puede variar según su intensidad, la edad y el perfil de cada paciente, actualmente existen alternativas naturales con respaldo clínico que actúan sobre las causas funcionales del agrandamiento prostático y pueden acompañar al tratamiento médico desde las fases tempranas hasta las más avanzadas.

Entre las alternativas terapéuticas naturales de grado farmacéutico disponibles en México, destaca la combinación de extractos estandarizados de Serenoa repens y Urtica dioica, formulación que ha demostrado seguridad y eficacia clínica comprobada en el manejo de los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) por HPB y algunos tipos de prostatitis, al promover efectos antioxidantes y anti-inflamatorios en favor de la próstata.

“La combinación de estos dos extractos naturales representa una opción prometedora, ya que diversos estudios han demostrado que actúan en sinergia para reducir la inflamación prostática5, mejorar el flujo urinario y disminuir el volumen de orina residual, todo ello con un perfil de seguridad favorable” , asevera el Dr. Gutiérrez González, también vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico (ALAPP).

Además – abunda- por sus características naturales, la combinación de Serenoa repens y Uritca dioica es bien tolerada y eficaz a largo plazo, lo que permite un óptimo apego al tratamiento, al presentar un perfil bajo de efectos adversos5, en contraste con los medicamentos sintéticos que pueden promover el desarrollo de hipotensión postural (descenso brusco de la presión arterial al ponerse de pie) y disfunción eréctil. 6

Incluso, en los últimos años el número de cirugías para resolver la hiperplasia prostática benigna (HPB) se han reducido con el uso de medicamentos sintéticos y fitomedicamentos, estos últimos de uso frecuente en Europa y Estados Unidos. 6

“El primer paso para cuidar la salud prostática es reconocer que los síntomas urinarios persistentes no son una consecuencia inevitable de la edad. Por ello, si estos interfieren con el sueño, el trabajo o la vida diaria, es momento de visitar al médico para obtener un diagnóstico oportuno que permita identificar la causa e iniciar el tratamiento más adecuado que devuelva la tranquilidad en quienes lo presentan”, enfatiza el Dr. Hernández Verde, también miembro de la Asociación Mexicana de Médicos Especialistas en la Industria Farmacéutica (AMEIFAC).

Y es que la salud prostática no solo está vinculada al varón, sino también tiene un impacto en la relación conyugal. “Los hombres suelen asociar las enfermedades de la próstata con una pérdida de masculinidad, lo que dificulta la comunicación y genera tensión con la pareja”, advierte Dr. Luis Daniel Alviso de la Serna, neuropsiquiatra y miembro del Comité Científico del Consorcio Mexicano de Neurofarmacología (MCNP).

Así, la imagen corporal, la autoestima y el sentido de la masculinidad se ven afectados por diagnósticos vinculados a la próstata y, a menudo, suelen ser el detonante para episodios de depresión y ansiedad por miedo al desarrollo de disfunción eréctil. Aunado a que los varones se sienten reacios a buscar atención médica cuando se trata de enfermedades que ellos consideran se relacionan con su masculinidad.

Finalmente, los especialistas aconsejan a todos los varones que, ante cambios al orinar, como frecuencia, urgencia, flujo débil, dolor o necesidad de levantarse al baño en la noche, acudan de inmediato a una valoración médica y hablen abiertamente sobre las opciones de tratamiento naturales y farmacológicas más convenientes para su caso. ¡Es momento de empoderar la salud masculina y alzar la voz en el cuidado de la salud de la próstata!