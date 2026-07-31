Asaltan a camionero y lo abandonan maniatado en la Cuacnopalan-Oaxaca

Desde Puebla

La inseguridad en las carreteras se hizo presente nuevamente.

En esta ocasión, se reportó el asalto a un trailero, a quien los delincuentes despojaron de su unidad, golpearon y abandonaron maniatado en Tehuacán.

Los hechos habrían ocuirrido cerca de la caseta de San Lorenzo, en la zona de Tehuacán.

Conductores que vieron correr a la víctima se pararon para auxiliarlo y pedir apoyo a los cuerpos de seguridad y emergencia.