Asaltan a camionero y lo abandonan maniatado en la Cuacnopalan-Oaxaca

Desde Puebla
La inseguridad en las carreteras se hizo presente nuevamente.
En esta ocasión, se reportó el asalto a un trailero, a quien los delincuentes despojaron de su unidad, golpearon y abandonaron maniatado en Tehuacán.
Los hechos habrían ocuirrido cerca de la caseta de San Lorenzo, en la zona de Tehuacán.
Conductores que vieron correr a la víctima se pararon para auxiliarlo y pedir apoyo a los cuerpos de seguridad y emergencia.
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