Liliana Ortiz, diputada federal y esposa de Eduardo Rivera, admitió interés por candidatura en 2027

Jorge Barrientos

Puebla, Pue. Aunque en las últimas semanas su nombre ha comenzado a sonar como una de las posibles cartas del Partido Acción Nacional (PAN) para competir por un cargo de elección popular en el proceso electoral de 2027, la diputada federal Liliana Ortiz Pérez aseguró que, por ahora, su prioridad es cumplir con su responsabilidad legislativa y atender los temas que considera fundamentales para México y Puebla.

La legisladora panista afirmó que se mantiene concentrada en el trabajo que realiza en la Cámara de Diputados, aunque dejó en claro que, llegado el momento, estará atenta a las determinaciones que tome su partido.

“Yo ahora estoy muy enfocada en mi trabajo. Me parece que es un momento importante que vive México y que vive Puebla. Al igual que hace dos años, voy a estar totalmente abierta a lo que mi partido vea y necesite”, expresó.

Ortiz Pérez reconoció que se siente agradecida por haber sido considerada anteriormente para participar en procesos internos del PAN, lo que atribuyó a su trayectoria de más de 30 años como militante y al trabajo que ha desarrollado principalmente en el ámbito social.

Actualmente se desempeña como vicecoordinadora de Política Social del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, responsabilidad que, dijo, ha ejercido en coordinación con su equipo de trabajo y con el coordinador de la bancada.

En materia legislativa, destacó que uno de los principales avances ha sido la aprobación por unanimidad de la reforma en materia de salud mental, la cual ya fue avalada por la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en el Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

“Estoy muy contenta por esta ley de salud mental que estará en nuestra Constitución y en la Ley General de Salud, dentro del capítulo de salud mental”, comentó.

La diputada federal confió en que el Senado respalde la iniciativa para consolidar un marco jurídico que fortalezca la atención, prevención y protección de la salud mental en todo el país.

Respecto a las versiones que la perfilan como posible candidata del PAN para algún cargo de elección popular en 2027, Liliana Ortiz evitó adelantarse a los tiempos políticos y reiteró que será respetuosa de los procesos internos del partido, al tiempo que insistió en que su atención permanece centrada en el trabajo legislativo y en responder a las demandas de la ciudadanía.