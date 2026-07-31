Mujer policía auxiliar murió en negocio del Centro Histórico en Puebla capital

- Se presume un suicidio
Desde Puebla
Una mujer de la policía Auxiliar fue hallada muerta en una sucursal de Macropay, en la 11 Norte-Sur y avenida Reforma, en el Centro Histórico de Puebla capital.
En el lugar hay policías estatales y municipales.
Se presume un suicidio.
Se espera que en las próximas horas la dependencia emita algún comunicado sobre la muerte.
Elementos de seguridad y personal de emergencia se movilizaron a una tienda en la esquina de Reforma y 11 Norte, en el Centro Histórico de Puebla, donde fue localizada sin vida una mujer de 45 años, María de la Cruz, integrante de la Policía Auxiliar.
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