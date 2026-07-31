Mujer policía auxiliar murió en negocio del Centro Histórico en Puebla capital

Se presume un suicidio

Desde Puebla

Una mujer de la policía Auxiliar fue hallada muerta en una sucursal de Macropay, en la 11 Norte-Sur y avenida Reforma, en el Centro Histórico de Puebla capital.

En el lugar hay policías estatales y municipales.

Se presume un suicidio.

Se espera que en las próximas horas la dependencia emita algún comunicado sobre la muerte.

Elementos de seguridad y personal de emergencia se movilizaron a una tienda en la esquina de Reforma y 11 Norte, en el Centro Histórico de Puebla, donde fue localizada sin vida una mujer de 45 años, María de la Cruz, integrante de la Policía Auxiliar.