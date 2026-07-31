Cercanía y resultados: edil de Amozoc continúa en territorio

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 31 de julio de 2026.- Como parte de su política de gobierno cercano a la ciudadanía, el presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, continúa recorriendo el municipio para atender de manera directa las necesidades de las y los Amozoquenses y supervisar las obras que se ejecutan en beneficio de la población.

Por mencionar, este jueves, tras sostener una reunión con vecinas y vecinos del fraccionamiento Quintas San Francisco, el alcalde instruyó la atención inmediata a las peticiones planteadas por la ciudadanía.

En respuesta, personal de Parques y Jardines realizó trabajos de limpieza, poda y mantenimiento de las áreas verdes, mejorando estos espacios de convivencia para las familias.

A su vez como parte de su jornada de trabajo, el presidente municipal también supervisó los avances de la construcción del pavimento con concreto asfáltico en la calle Allende, en el tramo comprendido entre las calles 5 de Febrero y Francisco Villa, en la colonia San Andrés Las Vegas.