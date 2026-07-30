Ariadna Ayala, edila mejor aprobada en Puebla: Statistical Research Corporation

Desde Puebla
En la más reciente encuesta de Statistical Research Corporation (SRC), la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, apareció como:
número 1 en Puebla y 14 a nivel nacional, con el 64.3% de aprobación.
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