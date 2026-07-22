Aguascalientes, Campeche y Querétaro, piedras en el zapato de la 4T

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Como ya se enfatizó en este mismo espacio, las encuestas no son sentencias ni profecías, sino fotografías del momento, que pueden cambiar de manera paulatina, repentina o mantenerse.

Pero, cuando no están “cuchareados”, sino bien hechos y con rigor metodológico, los estudios demoscópicos sí reflejan el sentir de la gente y permiten proyectar el futuro. En consecuencia, llama la atención que, mientras en la gran mayoría de estados del país que cambiarán sus gobernadores el año entrante Morena y sus aliados aventajan, en Querétaro y Aguascalientes parecen no tener ninguna posibilidad de ganar.

Además, en una entidad que gobiernan, Campeche, van poco atrás de Movimiento Ciudadana, en tanto que en dicho estado –que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, gobernó hace poco tiempo- su partido va más de 20 puntos debajo de MC y la 4T, según la más reciente medición de Factométrica.

Incluso, en Nuevo León, donde mal gobierna MC con el indefendible Samuel García, Factométrica pone a Morena seis puntos arriba de dicho partido, mientras PRI y PAN van muy rezagados, con apenas 14.5 y 14.8 puntos de intención de voto: Prospectiva Política Nuevo León

VENTAJAS HOLGADAS EN LA MAYORÍA DE ESTADOS DEL PAÍS, PERO…

Las más recientes encuestas de Factométrica dan a Morena, incluso sin sus aliados incómodos, holgadas ventajas en la mayoría de entidades del país donde habrá cambio de gobernador el año entrante, pese a los problemas del país, como inseguridad, violencia, falta de medicinas, injerencia trumpista en asuntos políticos mexicanos y las acusaciones de corrupción, especialmente contra familiares y amigos del ex presidente López Obrador: Prospectiva Política 2027, junio. Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora

Sin embargo, en Aguascalientes y Querétaro, en el centro del país y ambos gobernados por el PAN, Morena aparece en desventaja por alrededor de 20 puntos y sus aliados, PT y PVEM, juntos no le darían ni 4 por ciento de los votos. En el primero de dichos estados, el blanquiazul presenta el 41.9 por ciento de preferencia ciudadana, mientras Morena –solo- tiene el 24.9%, PT y PVEM le darían 4.2 más.

La desventaja de la 4T en Querétaro es mayor, porque el albiazul obtuvo el 47.4 por ciento de intención de voto, Morena el 25.2 y pevemistas y petistas –juntos- apenas “sumarían” 3.7%, según Factométrica:Prospectiva Política 2027, de Aguascalientes, Campeche y Querétaro al 30 de junio 2026

Los números confirman que cuando una entidad no gobernada por el partido mayoritario tiene un mandatario alejado de escándalos, sin cuestionamientos severos de corrupción, nepotismo o imbecilidad, la 4T no tiene tan fácil el ganarla. En contraste, donde –al parecer – sí habrá tiro el año entrante es Campeche, donde Morena está en segundo lugar, con el 32.1% de intención electoral, mientras MC va adelante 33.1 por ciento.

En el estado gobernado por la amlista-morenista Layda Sansores, tan proclive a escándalos y abusos de poder, como su antecesor y dueño del PRI, “Alito”, tanto Morena como MC parecen necesitar alianzas, lo que podría abrir la puerta para que los emecistas busquen alguna coalición con el PAN o PRI en Campeche y otros estados del país.

“MARIO RIESTRA: EN SAN ANDRÉS, LA MILITANCIA DECIDE”

Puede que a la dupla Mundo Tlatehui-Mario Riestra no le sea fácil imponer a Guadalupe Cuautle candidata a la relección en San Andrés Cholula, para –dicen los enterados – perder, entregar el ayuntamiento y “acordar un perdón” por los seis años de saqueo y corrupción de dicha pareja presidencial: Mario Riestra, dispuesto a hacerle el trabajo sucio a Mundo Tlatehui en San Andrés Cholula

Al tanto del pacto Tlatehui-Riestra, para forzar que una mujer –Lupita Cuautle- sea candidata en dicho municipio, panistas comenzaron a movilizarse y a colocar pancartas bastante visibles, para advertir al Comité Directivo Estatal del PAN que es la militancia, no la pareja presidencial ni una decisión cupular, la que debe definir la nominación.

Así que el dirigente estatal panista tiene un dilema fuerte, porque él mismo sabe que Mundo Tlatehui no cumple acuerdos, no es confiable y lo único que le preocupa es su bolsillo y, después de las elecciones del año entrante, no terminar en la cárcel. Por lo mismo, ¿Mario Riestra seguirá haciéndole el trabajo sucio, a sabiendas del claro interés de la pareja presidencial de entregar el ayuntamiento, para pactar impunidad?: San Andrés Cholula: De Pueblo Mágico a patrimonio PERSONAL de Edmundo Tlatehui y familia

A ver qué hace Mario Riestra en San Andrés Cholula y, principalmente, con la militancia del ÚNICO municipio poblacional y económicamente fuerte que todavía gobierna su partido.