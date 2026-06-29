Mario Riestra, dispuesto a hacerle el trabajo sucio a Mundo Tlatehui en San Andrés Cholula

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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En días pasados, la supuesta dirigencia estatal del PAN organizó una reunión en San Andrés Cholula, para decirles a los precandidatos a la alcaldía que se chingan nuevamente y que ya decidió que una mujer sea la aspirante en 2027.

En pocas palabras, Mario Riestra Piña mandó a su secretario de Fortalecimiento Interno, Luis Edilberto Franco Martínez, entre otros burócratas panistas, a notificarles que se pretende imponer otra vez a la “pareja presidencial” de San Andrés Cholula, Mundo Tlatehui y Lupita Cuautle, pese a la creciente inseguridad, nepotismo y múltiples escándalos de corrupción: Corrupción y nepotismo rampantes de Mundo Tlatehui en San Andrés Cholula

No es tan tonto y sabía que la mayoría de grupos panistas sanandreseños pondrían el grito en el cielo cuando comprobaran que, al parecer, Riestra Piña está más que dispuesto a seguirle haciendo el trabajo sucio a Tlatehui y su pandilla. Por lo mismo, ni él ni su secretaria general, Genoveva Huerta, acudieron a la reunión, que solamente aplaudieron Lupita Cuautle y sus empleados del ayuntamiento, Eva Toxqui, Martín Solís, Magda Flores, Blanca Jiménez y Salvador Castañeda.

Porque – para simular democracia y apertura internas y con la complicidad del PAN estatal- la pareja presidencial disfrazó de “precandidatos” a varios de sus empleados y/o familiares, para diluir a la oposición y convalidar la imposición de Guadalupe Cuautle: Carlos Barragán, Roberto Solís Valles, Rogelio López Angulo, Guadalupe Cuautle y la larga lista de presidentes municipales RICOS…en pueblos pobres

REELECCIÓN FORZADA PUEDE ROMPER AL PAN EN SAN ANDRÉS CHOLULA

Como era de esperarse, desde el primer momento, los aspirantes VERDADEROS a la alcaldía sanandreseña y que no son burócratas o cómplices del ayuntamiento, como los oscares (Ramírez y Huanetl), Lourdes Ramírez, Aurora Gregorio, Paco Mixcoac, José Osorio, Esteban Coatl, Raquel Zacatzi, Alejandra Martínez, Martín Solís y Nohemí Azcal entendieron que Mundo Tlatehui y Mario Riestra les quieren ver la cara de pen….

Pero saben que, legal y estatutariamente, no existe ningún elemento que obligue al PAN a postular a una mujer y, como desde hace tiempo dejaron de creer en los Reyes Magos, en Lupita Cuautle y en el Comité Directivo Estatal de blanquiazul, están más que dispuestos a acudir al CEN y a los tribunales electorales del estado y el país, para revertir esta burda imposición: Mundo Tlatehui y Lupita Cuautle Torres= Saqueo inmisericorde en San Andrés Cholula

La connivencia de Riestra Piña con la pareja presidencial de San Andrés Cholula implica una ENORME oportunidad, para que la 4T e, incluso, Movimiento Ciudadano, arrebaten este municipio al PAN…siempre y cuando los liderazgos morenistas, como Karina Pérez, Raymundo Cuautle, etc, muestren altura de miras.

Todos saben que Mundo Tlatehui es un tipo sin palabra, así que luce difícil que alguien le crea sus promesas de “inclusión” o “apertura”. Por lo mismo, la disputa por la candidatura panista en ese municipio luce de pronóstico reservado y podría dejar muy mal parado al de por sí cuestionadísimo Comité Directivo Estatal panista, al que sus propios militantes y liderazgos acusan de cargar los dados a favor de SUS candidatos: Mundo Tlatehui y Lupita Cuautle…”pareja presidencial” aumenta más de 10 por ciento los delitos en San Andrés Cholula

¿O no es así, Genoveva Huerta y Jorge Aguilar Chedraui, que aparecen -en lo que tiene toda la pinta de una abierta campaña adelantada por la capital del estado- con más bardas que luminarias útiles?