Corrupción y nepotismo rampantes de Mundo Tlatehui en San Andrés Cholula

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Durante y después de la administración de Edmundo Tlatehui Percino en San Andrés Cholula, se volvieron del dominio público múltiples evidencias de corrupción, nepotismo y mal gobierno, que, como era de esperarse, pronto se tradujo también en problemas sociales graves, como el aumento en la inseguridad: Mundo Tlatehui y Lupita Cuautle…”pareja presidencial” aumenta más de 10 por ciento los delitos en San Andrés Cholula

Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó el saqueo de Tlatehui Percino contra el patrimonio de los sanandreseños, cuando dio a conocer los resultados de su última investigación sobre uso de los recursos federales de dicho ayuntamiento en 2024, con el ex edil estaba al frente de dicho gobierno.

El informe – de 19 hojas – abarcó la totalidad de los fondos federales usados por el ayuntamiento de San Andrés Cholula en 2024 y encontró procesos de responsabilidad administrativa y/o daño patrimonial de millones de pesos en diversos rubros: Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, operaciones financieras, obra pública, que, en conjunto, dejaron 10,588,732.21 pesos pendientes por aclarar, detalló la página 13 del documento.

Incluso, el dictamen de la ASF es contundente: La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 124,289.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos fiscalizados al municipio de San Andrés Cholula, Puebla, mediante la Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales, en Municipios 2024; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

En el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, por no presentar de 2 contratos de adquisiciones, y servicios la evidencia de los entregables de los bienes y servicios adquiridos conforme a las especificaciones, plazos y cantidades pactados; además de que, en la adjudicación de un contrato de adquisición, la empresa ganadora y una participante realizaron acciones que implicaron o tuvieron por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida, toda vez que se encuentran vinculadas entre sí, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,588.7 miles de pesos, que representó el 8.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

MIENTRAS AUMENTA LA INCIDENCIA DELICTIVA…EL AYUNTAMIENTO COMETE TROPELÍAS CON UNIFORMES Y PATRULLAS

Una de las más importantes conclusiones a las que se puede llegar con la lectura del informe de la ASF es que para la “banda de los Tlatehui” no es en absoluto prioritaria la seguridad de los sanandreseños, por eso cometen tropelías con uniformes y patrullas…mientras el índice delictivo aumenta: En plaza comercial de San Andrés Cholula, el viernes por la noche asesinaron a un hombre

En la página 9 del informe señalado se detalla un pliego de observaciones por cinco millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete pesos 92/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, debido a que no proporcionaron del contrato con número I3P-SSPYPC-005-21/2024 denominado “Adquisición de uniformes y equipo de seguridad para policía” el resguardo de los bienes adquiridos, el inventario y la evidencia de la entrega de los uniformes y el equipo de seguridad.

Por lo que no se acreditó que el municipio recibió los bienes conforme a las especificaciones, plazos y cantidades pactados, del contrato pagado con los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024.

En la hoja 6, la ASF emitió la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria 2024-B-21119-19-1559-08-001 tras detectar diversas porquerías en la compra de patrullas:

Adquisición de uniformes y equipo de seguridad para policía”, el contrato con número SSPYPC-I3P-006-05-1/2024 denominado “Adquisición y equipamiento de transporte terrestre tipo patrulla para seguridad pública municipal”, el contrato con número CMA-SATI-CI-003-08-01-2024 denominado “Servicio de hospitalización externa” y el contrato con número DA-SATI-I3P0049-2023 denominado “Suministro de combustible para el parque vehicular del municipio de San Andrés Cholula, Puebla”.

El acta de fallo ni la opinión de cumplimiento positiva; de los contratos con números I3P-SSPYPC-005-21/2024, SSPYPC-I3P-006-05-1/2024 y DA-SATI-I3P0049-2023 se carece del acta de presentación de proposiciones; del contrato con número I3PSSPYPC-005-21/2024 no se presentó la propuesta económica del proveedor ganador ni la constancia de inscripción al padrón.

Del contrato con número DA-SATI-I3P-0049-2023 se carece de la ampliación de garantías del convenio, y de un contrato sin número denominado “Prestación de servicios de asistencia técnica en la aplicación del artículo 3 b de la Ley de Coordinación Fiscal, para el municipio de San Andrés Cholula, Puebla”.

No se presentaron la suficiencia presupuestal, la convocatoria, invitación o solicitud de cotizaciones, el acta de presentación de proposiciones, el dictamen técnico y económico, el acta de fallo, el acta constitutiva de empresas concursantes, el acta constitutiva de empresa contratada, la propuesta económica del proveedor ganador, la constancia de inscripción al padrón de proveedores, la opinión de cumplimiento positiva, el contrato pedido con anexos, la garantía de anticipo, cumplimiento, y de vicios ocultos y el convenio modificatorio con anexos.

Por lo que los expedientes pagados con los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de las Participaciones Federales a Municipios 2024 no se presentaron debidamente integrados, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 y 70, fracciones I y V; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 9, párrafos primero y último, y 23, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla, artículo 132.

Resultado núm. 3

Con la consulta de la información del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía y del análisis de las actas constitutivas de las empresas participantes y ganadoras de los 5 expedientes técnicos unitarios de adquisiciones y servicios seleccionados para su fiscalización, se observó que para el contrato número SSPYPC-I3P-006-05-1/2024 denominado “Adquisición y equipamiento de transporte terrestre tipo patrulla para seguridad pública municipal”, registrado como pagado con los recursos del FORTAMUN 2024,

La empresa ganadora y dos participantes en un proceso de invitación restringida realizaron acciones que implicaron o tuvieron por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida, toda vez que se encuentran vinculadas entre sí, en incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 57, 59, y 70, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla, artículo 77, fracción VI.

¿Acaso hay algo más inmoral e ilegitimo que un presidente municipal aproveche que la delincuencia ande desatada, para hacer negocios, raterías con la compra de uniformes y/o patrullas, que deberían utilizarse EXCLUSIVAMENTE para proteger las vidas y patrimonios ciudadanos?

¡De ese tamaño son la hambruna y ambición de Tlatehui Percino y su banda!. ¡Y todavía les quedan, al menos, otros dos años de saqueo contra los fondos del ayuntamiento!: Hartos de la inseguridad, ciudadanos golpean y casi linchan a 3 personas en San Andrés Cholula

OTROS DOS SOBRINOS DE EDMUNDO ¡A LA NÓMINA DEL AYUNTAMIENTO!

La hambruna de poder y dinero del ex presidente panista de San Andrés Cholula, Mundo Tlatehui Percino, no tienen límite, como lo demostraron no solamente las recientes observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a su cuenta pública, sino el nepotismo cínico, que, en lugar de corregir, aumenta.

Así lo prueba el hecho de que Tlatehui Percino haya metido a otros dos familiares a la nómina del ayuntamiento: Le dio a José Juan Tlatehui Pérez la “aviaduría” como presunto auxiliar de servicios, mientras su sobrino Alejandro Tlatehui es el nuevo “director de Servicios Públicos”. ¡Qué bonita familia!, diría el genial Pompín Iglesias.

El saqueo y nepotismo de la banda “de los Tlatehuis” se volvió práctica común en San Andrés Cholula desde el 2024, en el primer trienio del hoy “primer damo” del ayuntamiento, que para las elecciones de 2027 planea seguir con la depredación del patrimonio de los sanandreseños a través de la reelección de su esposa, Guadalupe Cuautle o sobrina, Aurora Tlatehui: San Andrés Cholula: De Pueblo Mágico a patrimonio PERSONAL de Edmundo Tlatehui y familia

Ante las claras evidencias de corrupción, cabe preguntarse por qué los regidores de oposición, la dirigencia municipal y/o estatal de Morena u organizaciones sociales no colocan en la Fiscalía General del estado (FGE) o el Congreso local una denuncia, para FORZAR una investigación y detener la sangría de recursos públicos a bolsillos privados-familiares?: Mundo Tlatehui y Lupita Cuautle Torres= Saqueo inmisericorde en San Andrés Cholula