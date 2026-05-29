Industria láctea impulsa iniciativas para fortalecer el consumo de leche y el desarrollo del sector en México

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El sector busca elevar la producción nacional de leche de 13 mil 800 millones a 15 mil millones de litros anuales hacia 2030.

La cadena láctea genera más de 1.6 millones de empleos directos e indirectos y representa cerca de 570 mil millones de pesos anuales para la economía nacional.

México consume 147 litros de leche por persona al año, aún por debajo de los 180 litros recomendados por la FAO.

En el marco del Día Mundial de la Leche, representantes de toda la cadena láctea nacional anunciaron una serie de iniciativas conjuntas orientadas a fortalecer el desarrollo del sector, impulsar el consumo de leche y productos lácteos en México y promover una mayor educación nutricional entre la población.

La iniciativa es encabezada por la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC), presidida por Jorge Lozano Garza, y la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche, encabezada por Homero García de la Llata, quienes por primera vez presentaron de manera coordinada una agenda común para impulsar el crecimiento de toda la cadena productiva y fomentar hábitos de alimentación balanceada en todas las etapas de la vida.

Actualmente, México produce alrededor de 13 mil 800 millones de litros de leche al año y se mantiene entre los principales productores de leche de bovino a nivel mundial. Como parte de la visión de crecimiento del sector, la industria busca elevar la producción nacional a 15 mil millones de litros anuales hacia 2030, fortaleciendo la competitividad, la autosuficiencia y el desarrollo de las principales regiones productoras del país.

El incremento planteado en la producción nacional de alimentos lácteos contribuirá a disminuir es déficit en el consumo nacional que continúa por debajo de los niveles recomendados internacionalmente, con un promedio de 147 litros por persona al año frente a los 180 litros sugeridos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Hablar de la leche en México es hablar de trabajo, de tradición y de futuro. Detrás de cada vaso de leche, de cada queso, yogur o crema, existe una extensa cadena de valor integrada por productores, transportistas, industriales, distribuidores y comerciantes que hacen posible que los productos lácteos lleguen diariamente a la mesa de los mexicanos”, señaló Jorge Lozano Garza, presidente de CANILEC.

Además de sus aportaciones nutricionales, la cadena láctea representa una actividad estratégica para el país. El sector genera alrededor de 600 mil empleos directos y más de un millón de empleos indirectos, particularmente en comunidades rurales donde la actividad lechera constituye una fuente de estabilidad económica, arraigo y bienestar social.

De acuerdo con datos compartidos por CANILEC, el sector lácteo registra un valor anualizado cercano a los 570 mil millones de pesos y constituye la cuarta actividad agroindustrial más importante de México, aportando alrededor del 6% del PIB agroindustrial nacional.

En materia nutricional, especialistas y representantes del sector coincidieron en que la leche continúa siendo uno de los alimentos más completos debido a su aporte de proteína de alta calidad, calcio, vitamina D, fósforo y potasio. Un vaso de leche aporta aproximadamente 8 gramos de proteína, además de nutrientes esenciales para el desarrollo de huesos, músculos y tejidos, así como para el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Durante el encuentro también se destacó la transformación que ha vivido el consumo de lácteos en México en los últimos años. Mientras categorías como quesos, crema y mantequilla mantienen un crecimiento sostenido, el sector enfrenta el reto de impulsar un mayor consumo de productos lácteos de origen nacional para fortalecer la autosuficiencia y reducir la dependencia de importaciones.

“Hoy, en el Día Mundial de la Leche, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por una industria más fuerte, más competitiva, más sustentable y profundamente comprometida con la nutrición, la salud y el bienestar de México”, añadió Lozano Garza.