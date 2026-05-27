Lo agarran in fraganti cuando abusaba de una menor de edad…pero lo liberan por incomptencia de la FGE y casa Carmen-Serdán Huauchinango

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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No, no fue un mal chiste, tampoco el capítulo de alguna sexy comedia mexicana de los años 70s u 80s.

Lo sucedido el pasado fin de semana en Huauchinango refleja totalmente la REALIDAD de ciertas instituciones – la Fiscalía General del Estado (FGE) y Casa Carmen Serdán – que dejaron ir por la puerta grande y sin castigo a un tipo atrapado minutos antes cuando trataba de abusar de la hija de una de sus empleadas.

El pasado 16 de mayo, se registró intento de abuso sexual contra una menor de edad en Huauchinango, donde, según lo reportado por mi corresponsal Abelardo Domínguez, el supuesto agresor trató de atacar a la hija de una empleada, pero la niña logró defenderse, gritar y golpear al sujeto, que huyó. Vecinos y personas presentes apoyaron en su persecución, hasta lograr la captura y ponerlo bajo custodia en la comandancia local.

Al acudir a presentar la denuncia ante la Casa Carmen Serdán en la junta auxiliar de Venta Grande, denunciantes acusaron demoras en el proceso legal y temor de que el supuesto pedófilo quedara libre, como finalmente sucedió. La persona encargada de realizar el trámite, conocida como “licenciada Abigail”, les informó que no podían avanzar ese día por falta de electricidad eléctrica y les indicó regresar al siguiente.

¡BENDITA BUROCRACIA LIBERADORA DE PEDERASTAS!

La principal preocupación de los afectados era que el agresor cumpliría 24 horas de retención a las 21:00 horas siguientes y que fuera liberado antes de que se resolviera cualquier acción legal. Para no proceder contra el acusado, la trabajadora de la Casa Carmen Serdán en Venta Grande, Huauchinango, puso de pretexto que, antes de iniciar el procedimiento, la menor debía ser evaluada por un psicólogo, realizarle estudios y, solo tras determinar que existen elementos suficientes, se definiría la actuación de las autoridades.

Esta explicación generó inconformidad, ya que el proceso se manejó con un sospechoso burocratismo, lentitud y el implicado podría huir sin consecuencias inmediatas, como sucedió. Los denunciantes expresaron su desacuerdo con la forma en que opera el sistema legal actual, con estas normas permiten a pederastas quedar libres, mientras se completan los trámites.

Incluso, antes de que el detenido in fraganti quedara suelto, familiares, amigos y capturadores del sujeto en cuestión denunciaron su desánimo ante la situación y cuestionaron la efectividad de los procesos de protección a menores, mientras las imágenes del presunto agresor fueron difundidas por quienes dieron a conocer el caso.

IMPUNIDAD Y FRUSTRACIÓN, SALDO DE LA NULA ACTUACIÓN DEL PERSONAL DE LA FGE Y CARMEN SERDÁN

Como era de esperarse, nadie de la Fiscalía General del Estado y/o Casa de Justicia Huauchinango se dio por enterado del asunto ni movió un pinche dedo, para que se pusiera denuncia formal, iniciar la investigación y sancionar al supuesto perpetrador, en caso de confirmar el ataque, que –finalmente y para su beneficio- fue calificado solo como “falta administrativa” ante la falta de denuncia en el Ministerio Público.

Con el pretexto de que no había luz, en la Casa Carmen Serdán no quisieron iniciar la querella penal, en tanto los empleados de la FGE en Huauchinango ¡ni por enterados se dieron del asunto!. Como era de esperarse, el posible pedófilo fue liberado con el clásico “usted disculpe” y, al momento en que usted lee este texto, es altamente probable que ande libre, atacando a alguna menor más o, cuando menos, planeándolo.

Tanto la fiscalía como los responsables del FUNCIONAMIENTO de las Casas Carmen Serdán deberían investigar a fondo qué demonios pasó en este y otros casos similares. Incluso, no vendría mal un VERDADERO ANÁLISIS de si funcionan –y cómo – dichos centros de protección a las mujeres, para que no se conviertan en mero cascarón, en una simple simulación de apoyo a víctimas de ataques, como le sucedió a la menor agredida el sábado 16.

DENUNCIAS CIUDADANAS PROVOCAN RELEVO EN LA FGE-HUAUCHINANGO.

Ante múltiples quejas de maltrato, falta de atención y estancamiento en carpetas de investigación, la Fiscalía General del Estado determinó el relevo en la comandancia de Robo de Vehículos de esta región: Manuel Bonilla Quin dejó el cargo, y en su lugar, asumió Néstor Hernández, funcionario con amplia trayectoria y experiencia dentro de la institución.

La medida responde al descontento de meses. Ciudadanos afectados por robos de automóviles y motocicletas en Huauchinango y localidades aledañas denunciaron que, al acudir a consultar avances de sus expedientes, eran atendidos con prepotencia por Bonilla Quin y el elemento Carlos Graciano, además de que las indagatorias quedaban sin solución.

Estas situaciones, sumadas al incremento de delitos contra el patrimonio, motivaron la intervención de la titular de la dependencia, Idamis Pastor Betancur, quien retiró al personal cuestionado. Los ciudadanos expresaron confianza en que el nuevo comandante logre reactivar las investigaciones, agilizar procesos y reducir el índice de robo de vehículos, un problema que ha generado gran inconformidad por la falta de resultados en las gestiones anteriores.