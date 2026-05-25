Como botín: Roberto Solís Valles y Pablo Gorzo se repartieron Huejotzingo

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Como si la gente y bienes de Huejotzingo fueran un simple botín o, tal vez, para ellos lo sean, pero la realidad es que el actual presidente municipal, Roberto Solís Valles y el ETERNO ASPIRANTE al mismo cargo, Pablo Gorzo, se repartieron este presunto “Pueblo Mágico”, aunque sin precisar por qué o quién les autorizó a hacer algo tan ruin.

En política no existen casualidades y mucho menos en un municipio estratégico, como Huejotzingo. La reciente renuncia de Pablo Gorzo a la delegación del Bienestar deja más preguntas que respuestas, pero sobre todo confirma que los acuerdos políticos pesan más que los discursos públicos y más con millones de por medio.

Todo apunta a que Gorzo decidió dejar el cargo para integrarse de lleno al proyecto del presidente municipal Roberto Solís rumbo a la búsqueda de la reelección. No sería la primera vez que ambos hacen equipo; de hecho, en la pasada elección ya habían tejido una alianza que terminó dejando en el camino a José Luis Torres, quien fue prácticamente “chamaqueado” con la promesa de una candidatura de Morena que nunca llegó, mientras los acuerdos reales ya estaban amarrados con el hoy alcalde.

Durante meses, Pablo Gorzo intentó posicionarse como la carta cercana al gobernador, Alejandro Armenta Mier. Bajo esa narrativa, recorrió barrios y juntas auxiliares del municipio, ofreciendo obra comunitaria y construyendo presencia política; sin embargo, la realidad terminó imponiéndose: no logró levantar en las primeras mediciones y su desgaste político se vio acompañado por rumores sobre un delicado estado de salud, tema que incluso —según versiones cercanas— habría sido reconocido dentro de su propio entorno familiar.

¿DE VERAS GORZO Y SOLÍS VALLES SON LOS QUE MANDAN EN HUEJOTZINGO?

El abierto respaldo de Gorzo al actual munícipe no fue desinteresado ni gratuito. Dicen los que saben que Solís Valles le dio la administración del estacionamiento público del centro de Huejotzingo y le permitió meter 2 aviadores en el ayuntamiento, además de otras 5 posiciones en la estructura formal de su administración, aunque, al parecer, estos últimos sí van de vez en cuando a hacer como que trabajan.

Pero el movimiento no termina ahí. La llegada de Siyancan, identificada como comadre del alcalde, a la delegación del Bienestar parece acomodar aún más el tablero político municipal. Controlar la operación social y la distribución de obra comunitaria puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer el proyecto reeleccionista de Roberto Solís.

El problema para los nuevos aliados es que ninguno es gobernador de Puebla y repartirse las posiciones y recursos huejotzingas no solamente es inmoral e ilegítimo, sino que tiende a ser peligroso para ambos, ya que el ÚNICO jefe político en Morena y el estado es Alejandro Armenta Mier y él tendrá que decidir –desde luego que tomando en cuenta factores nacionales y locales de poder- quiénes, dónde y por qué podrán buscar sus reelecciones y cuáles alcaldes se irán al demonio en 2027: Carlos Barragán, Roberto Solís Valles, Rogelio López Angulo, Guadalupe Cuautle y la larga lista de presidentes municipales RICOS…en pueblos pobres

Además, dentro del círculo político estatal podría existir una lectura distinta: aunque Pablo Gorzo y Siyancan formen parte del engranaje político del alcalde, puede que ninguno de los dos esté realmente en el primer círculo de confianza del gobernador. Y eso cambia completamente el escenario.

ALCALDE RÚSTICO: CON APETITOS Y AMBICIONES EXACERBADOS…SIN LEALTAD NI COMPROMISO REALES CON LA GENTE

Porque, si algo ha quedado claro en los últimos meses es que las decisiones del actual edil, lejos de fortalecerlo, lo han convertido en uno de los aspirantes más vulnerables dentro de Morena. La percepción de desgaste, los conflictos internos y la falta de consensos reales lo colocan en una posición más débil de lo que aparenta públicamente.

Por ello, sería un error pensar que el tablero ya está definido. En Huejotzingo todavía faltan movimientos estratégicos importantes, porque el objetivo principal del grupo en el poder estatal será garantizar un perfil que ofrezca dos cosas fundamentales: lealtad absoluta y resultados electorales.

Y en política, cuando alguno de esos dos elementos genera dudas, las piezas pueden cambiarse en cualquier momento y Solís Valles ha dejado muy claro que es un político tradicional; es decir, con enormes apetitos y ambiciones, pero de NULAS LEALTADES y sin compromisos reales con el pueblo:¡La verde navidad de Roberto Solís Valles en Huejotzingo!

Con casi 98 mil habitantes, según el INEGI y sede del aeropuerto del estado, además de ser la puerta de entrada al mismo, Huejotzingo es un municipio sufrido, muy poco mencionado y tomado en cuenta desde la capital de la entidad, pero muy importante, que no merece ser el botín de dos políticos ambiciosos y rústicos, que han demostrado que –literalmente – les valen mad… las personas y recursos del pueblo, ya que están demasiado ocupados en repartírselos: Ejecutaron a un hombre en Huejotzingo