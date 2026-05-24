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“PIB 1T26: Lento inicio del año lleva a una revisión a la baja de nuestro estimado de 2026 a 1.4%”

By Redaccion1 / 24 mayo, 2026

Staff/RG

  • ⁠Producto Interno Bruto (1T26 F, cifras originales): 0.2% a/a; Banorte: 0.1%; consenso: 0.1% (rango: 0.0% a 0.8%); preliminar: 0.1%
  • Producto Interno Bruto (1T26 F, cifras ajustadas por estacionalidad): -0.6% t/t; Banorte: -0.7%; consenso: -0.8% (rango: -0.8% a -0.6%); preliminar: -0.8%
  • ⁠El resultado secuencial fue 15pb mayor al del reporte preliminar. En el detalle, las actividades primarias resultaron en -1.7% t/t (-34pb), con la industria en -1.0% (+3pb) y los servicios en -0.4% (+23pb)
  • ⁠El IGAE de marzo avanzó 0.4% m/m (1.4% a/a). La industria estuvo arrastrada por la construcción y las manufacturas, aunque con los servicios al alza
  • ⁠Ante las condiciones externas y locales actuales, revisamos a la baja nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para 2026 a 1.4% desde 1.8%

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