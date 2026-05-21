Quién apoya al médico detenido cuentan con carpetas de investigación en la FGJ

Abelardo Domínguez

Una minoría de personal médico apoya al Dr Maximino “N” tras su presunta detención ilegal por la muerte de una persona: la otra parte de enfermeras y doctores señalan que personal que reportó abusos por parte del ex director NO RECIBIÓ el mismo apoyo cuando lo necesitaban.

Un pequeño grupo de personal de la salud se manifestó a las afueras de la Fiscalía General para externar su apoyo al ex director del Hospital General de Huauchinango acusado presuntamente por el homicidio de una persona y por la usurpación de funciones como ginecólogo.

Personal que no apoya al exdirector ha externado que, quienes ahora se manifiestan JAMÁS APOYARON las denuncias por acoso, despidos injustificados y malos tratos en su momento por parte del directivo

Además dijeron que como es posible que quién encabeza las manifestaciones es el sub director de nombre Fidel Cruz Cabrera Quien cuanta con una carpeta de investigación luego que su camioneta atropellara aúna persona de la tercera edad cuando Hera conducida por un mujer de nombre. Daniela Carrillo Sánchez pero el se hecho la Culpa y ahora está demandando de Ntro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/UEMSU/HUAHCHI-I/003524/2025 por lesiones culposas

Se espera la intervención de la fiscal General Idamis Pastor Betancur y vel mismo Gobernador tomen cartas en el asunto con estos servidores públicos que cuentan con carpetas de investigación y sean sancionados con forme a derechos.