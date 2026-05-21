Contaminación informativa

Cuando estamos expuestos a demasiada información, dejamos de analizar y comenzamos simplemente a reaccionar. Nos volvemos más impulsivos y menos reflexivos

Por el Dr. Salvador Echeagaray académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Vivimos en una época donde la información circula con una velocidad nunca antes vista. Noticias, opiniones, imágenes y datos nos acompañan desde que despertamos hasta que nos dormimos. A primera vista, esto parece una gran ventaja: saber más debería hacernos más libres. Sin embargo, algo extraño está ocurriendo. En lugar de claridad, muchas veces sentimos confusión; en lugar de comprensión, ansiedad. A este fenómeno podríamos llamarlo contaminación de la información.

La contaminación de la información no se refiere solo a las noticias falsas o engañosas. Es algo más profundo. Se trata del exceso: demasiadas voces, demasiados enfoques, demasiados estímulos compitiendo por nuestra atención. En este ruido constante, incluso las noticias verdaderas —sean buenas o malas— pierden su sentido. Todo se vuelve urgente, todo parece importante, y al final nada logra realmente ser comprendido.

Desde un punto de vista filosófico, podríamos decir que la información ha dejado de ser un camino hacia la verdad para convertirse en un flujo sin dirección. Pensadores como Sócrates defendían el diálogo pausado como forma de alcanzar el conocimiento. Hoy, en cambio, el diálogo se ha fragmentado en titulares breves, publicaciones rápidas y opiniones inmediatas. El tiempo para reflexionar, que es esencial para entender, se ha reducido casi a cero.

Un aspecto especialmente llamativo es la exageración. Las malas noticias suelen presentarse de forma alarmante, como si cada acontecimiento fuera una crisis total. Pero lo mismo ocurre con las buenas noticias: se inflan, se celebran en exceso, se convierten en espectáculo. Este juego constante de extremos afecta nuestra percepción de la realidad. Todo parece más dramático o más grandioso de lo que realmente es. Vivimos en una especie de teatro emocional continuo.

El efecto de esta dinámica es profundo. Por un lado, genera desgaste emocional. Las personas se sienten cansadas, saturadas, incluso indiferentes. Por otro, dificulta la formación de un criterio propio. Cuando estamos expuestos a demasiada información, dejamos de analizar y comenzamos simplemente a reaccionar. Nos volvemos más impulsivos y menos reflexivos.

Paradójicamente, esta abundancia de información puede generar ignorancia. No porque falten datos, sino porque no hay espacio para ordenarlos ni comprenderlos. Es como intentar beber de una fuente que corre demasiado rápido: en lugar de saciar la sed, nos abruma.

Frente a este problema, quizás la solución no sea buscar más información, sino aprender a elegirla mejor y, sobre todo, a darnos tiempo para pensar. En un mundo que premia la rapidez, detenerse puede parecer un acto inútil, pero en realidad es un acto de resistencia intelectual.

La filosofía, en este contexto, nos ofrece una pista valiosa: conocer no es acumular, sino comprender. Y comprender exige silencio, atención y pausa.

Tal vez la verdadera libertad en nuestra época no consista en acceder a todo, sino en saber cuándo desconectarnos.

El autor es director del Departamento de Filosofía de la UAG.