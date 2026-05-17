Alejandro Armenta: Un desarrollo económico aglutinador, sectorial, global y regional

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Con Víctor Gabriel Chedraui al frente, en poco más de un año la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), transformó la actividad productiva del estado hacia la inclusión regional, sectorial y de género.

La política económica de Puebla tomó un nuevo rumbo. Bajo la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier y con la estrategia impulsada desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, el estado colocó en el centro de sus decisiones a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los productores locales y al bienestar de las familias poblanas.

El objetivo dejó de concentrarse únicamente en indicadores de crecimiento y apostó por un modelo de desarrollo integral, con justicia social, riqueza compartida y fortalecimiento del mercado interno.

La dependencia estatal consolidó una agenda económica alineada a los principios de la Cuarta Transformación, las acciones priorizaron el impulso a cadenas productivas regionales, la promoción de empresas poblanas y el fortalecimiento de sectores estratégicos con capacidad de generar empleo formal y valor agregado. La estrategia también integró el respeto a los derechos laborales, la capacitación y la vinculación entre gobierno, iniciativa privada y organismos internacionales.

¡EL ESTADO DE PUEBLA YA TIENE SU PROPIA MARCA!

Uno de los proyectos con mayor impacto correspondió al fortalecimiento de la marca “Puebla Cinco de Mayo”, distintivo que permitió posicionar productos elaborados en el estado en mercados nacionales e internacionales. A través de esta estrategia, empresas poblanas lograron exportaciones hacia ciudades como Nueva York, con alimentos, bebidas y productos con identidad local. La iniciativa abrió nuevas oportunidades comerciales para productores regionales y consolidó una política pública orientada a fortalecer el consumo de lo hecho en Puebla.

Seguramente, muchos poblanos no sabían que el estado cuenta con su propia industria del calzado, pero en agosto pasado se anunció que –a diferencia de años pasados, cuando se privilegiaba a productores de otros estados – en el actual ciclo escolar se comprarían los zapatos escolares a empresas de Tepeyahualco y Tehuacán: Gobierno de Puebla adquirió zapatos escolares con productores en Tehuacán y Tepeyahualco

La SEDETRA también impulsó alianzas estratégicas con empresas nacionales para ampliar espacios de comercialización. Destacó el convenio con OXXO y FEMSA, mediante el cual productores locales accedieron a canales de distribución con presencia regional y nacional. La estrategia permitió acercar productos poblanos a miles de consumidores y fortaleció la economía de pequeñas empresas que históricamente enfrentaron barreras para ingresar a cadenas comerciales de gran escala.

La diversificación industrial también ocupó un lugar prioritario. Puebla fortaleció sectores como el vidrio, aluminio, agroindustria, calzado, manufactura especializada y tecnologías emergentes. En el caso de la industria del calzado, el gobierno estatal impulsó acciones para recuperar la producción local y reposicionar al sector dentro del mercado nacional y la estrategia incluyó vinculación empresarial, promoción comercial y respaldo a productores poblanos con el propósito de rescatar una actividad histórica para distintas regiones del estado.

DIVERSIFICACIÓN E INCLUSIÓN CON TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS

En materia de inversión y cooperación internacional, Puebla fortaleció su presencia en el exterior con misiones comerciales y encuentros de promoción económica. La misión comercial en Canadá abrió oportunidades de inversión y colaboración para empresas poblanas, mientras que la coordinación con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas permitió alinear políticas públicas a los objetivos de la Agenda 2030.

Estas acciones consolidaron una visión económica con enfoque sostenible, inclusión social y responsabilidad ambiental. El gobierno estatal también fortaleció el diálogo con sectores productivos y cámaras empresariales para construir una política económica cercana a las necesidades reales de la población.

Al emanar de la 4T, era lógico que la cúpula empresarial –proclive a la derecha y al PAN desde hace siempre- sintiera inquietud por la llegada de Alejandro Armenta al gobierno, pero Víctor Gabriel Chedrau no solamente sostiene una relación PERMANENTE de respeto, apoyo e inclusión con ellos, sino también de trabajo conjunto: Video: Puebla, sede nacional de la industria del aluminio y vidrio

Ferias, encuentros industriales, ruedas de negocio y exposiciones especializadas impulsaron la atracción de inversiones y la promoción de proveedores locales. Eventos relacionados con aluminio, vidrio, mezcal, vino y gastronomía posicionaron a Puebla como un estado con capacidad productiva, identidad regional y potencial competitivo.

CRECIMIENTO CON BIENESTAR PARA LOS TRABAJADORES, NO SOLAMENTE EXPANSIÓN NUMÉRICA

En el ámbito laboral, la secretaría promovió una agenda orientada a dignificar el trabajo y garantizar condiciones justas para las y los trabajadores. La política económica incorporó el respeto a los derechos laborales como parte esencial del desarrollo.

El objetivo consistió en generar crecimiento con bienestar y no únicamente expansión económica. Bajo esta visión, el desarrollo dejó de medirse solo en cifras y comenzó a reflejarse en oportunidades para emprendedores, trabajadores y productores locales.

La transformación económica de Puebla avanza con una ruta clara: fortalecer la economía desde lo local, impulsar la innovación sin abandonar la justicia social y construir un modelo de prosperidad compartida. La SEDETRA consolidó así una estrategia que busca convertir al estado en referente nacional de desarrollo económico con sentido humano, identidad regional y bienestar colectivo.

El crecimiento económico que no se refleja en bienestar para la población NO SIRVE, se convierte en un simple fetiche. Por ello, la estrategia productiva de Alejandro Armenta se enfoca no solamente en hacer crecer los números, sino en la generación de empleos, llevar desarrollo a todo el estado, fortalecer la marca 5 de Mayo como patrimonio de los poblanos y alentar la generación de empleos dignos y bien pagados: UTTECAM y SEDETRA inauguran primera oficina CITSEL y feria del empleo