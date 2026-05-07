Video: Puebla, sede nacional de la industria del aluminio y vidrio

-Empresas de 20 estados presentarán innovación y tecnología para la construcción sustentable.

-La expo impulsará alianzas comerciales y oportunidades de inversión en la entidad.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – Como parte de la estrategia del gobernador Alejandro Armenta Mier para fortalecer la atracción de inversiones, el turismo de negocios y el desarrollo industrial, Puebla será sede de la Expo Aluminio y Vidrio 2026, uno de los encuentros más importantes del país para la industria de la construcción sustentable, que se realizará del 4 al 6 de junio en el Centro Expositor Puebla, con acceso gratuito para fabricantes, instaladores, distribuidores y público especializado.

La expo reunirá a empresas líderes del sector del aluminio arquitectónico, vidrio arquitectónico, maquinaria, herrajes, automatización y tecnología aplicada a la construcción sustentable que presentarán soluciones enfocadas en la sustentabilidad y la reducción del impacto ambiental en las edificaciones.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que este encuentro consolidará a Puebla como un polo estratégico para la industria de la construcción y el desarrollo de negocios, al reunir a participantes provenientes de 20 estados del país y visitantes internacionales. Explicó que contará con lanzamiento de nuevos productos, asesoría técnica, talleres y conferencias orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas y mejorar los procesos de fabricación de puertas, ventanas y fachadas.

Detalló que el aluminio arquitectónico permite disminuir la huella de carbono debido a su capacidad de reciclaje, durabilidad y bajo mantenimiento, además de que existen sistemas herméticos que favorecen el ahorro energético y contribuyen a certificaciones internacionales como LEED. Añadió que los nuevos desarrollos en vidrio arquitectónico incorporan tecnologías térmicas y celdas fotovoltaicas que incrementan la eficiencia energética de los inmuebles.

Por su parte, el director Comercial de Expo Vidrio y Aluminio, Gerardo Noguez Santillán, informó que se proyecta la asistencia de más de mil 200 visitantes, de los cuales 30 por ciento serán de Puebla y 70 por ciento de otras entidades del país. Indicó que el turismo de negocios asociado al evento generará una derrama económica estimada en 3.2 millones de pesos para los sectores hotelero y restaurantero, además de oportunidades de alianzas comerciales estratégicas entre empresas expositoras y visitantes, con posibilidades de inversión y expansión empresarial en la entidad.

En la presentación del evento participó el director de Planeación Estratégica de Expo Vidrio y Aluminio, Salvador Noguez Quezada; el presidente del Clúster de la Industria de Reuniones, Aarón Ochoa Rodríguez; la vicepresidenta del Clúster de la Industria de Reuniones, Angélica Galindo; la secretaria Técnica de Vive Puebla, Irma Díaz y la subdirectora de Fomento al Cooperativismo, Carolina Arredondo Moreno.