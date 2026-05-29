Para evitar autos varados, colocan 28 semáforos pluviales en zonas de riesgo de Puebla capital 

María Tenahua

Por la temporada de lluvias, el gobierno municipal colocó 28 semáforos pluviales en las zonas de mayor riesgo de encharcamiento, con el objetivo de prevenir a los automovilistas, para que no pasen y se queden varados, informó la presidenta de la comisión de Protección Civil del Cabildo Mariela Solís Rondero.

En entrevista, refirió que esta estrategia se determinó a través del comité Tláloc en la temporada de lluvias.

Precisó que las 28 estructuras es una primera etapa y se va a mejorar de acuerdo a los comentarios de los conductores en la prueba piloto.

El conductor se encontrará estas pequeñas estructuras en:

Sector Centro:

31 Poniente y 35 Sur

31 Poniente y 45 Sur

Bulevar Forjadores a la altura del módulo de peritos

Cadete Vicente Suárez a la altura de la escuela de Sargentos.

Sector Norte

16 de Septiembre y Venustiano Carranza, colonia Álamos (el canal).

Albert Einstein y calle Morelos

Diagonal Defensores de la República y calle Vicente Guerrero, a la altura de Puente Negro

14 Oriente y Cadete Vicente Suárez

Bulevar Atempan y Xonacatepec.

Sector Sur

Municipio Libre y 14 Sur

Avenida Nacional y 57 Poniente

Fidel Velázquez y Municipio Libre

2 Sur y 103 Oriente

Circuito Juan Pablo II y Hacienda Corralejo

Prolongación de la 19 Sur y Camino Real a las Carmelitas.

Sector Centro Histórico

2 Oriente entre Bulevar 5 de Mayo y 6 Norte.

5 Oriente entre 4 Sur y Bulevar 5 de Mayo.