Para evitar autos varados, colocan 28 semáforos pluviales en zonas de riesgo de Puebla capital 

María Tenahua
Por la temporada de lluvias, el gobierno municipal colocó 28 semáforos pluviales en las zonas de mayor riesgo de encharcamiento, con el objetivo de prevenir a los automovilistas, para que no pasen y se queden varados, informó la presidenta de la comisión de Protección Civil del Cabildo Mariela Solís Rondero.
En entrevista, refirió que esta estrategia se determinó a través del comité Tláloc en la temporada de lluvias.
Precisó que las 28 estructuras es una primera etapa y se va a mejorar de acuerdo a los comentarios de los conductores en la prueba piloto.
El conductor se encontrará estas pequeñas estructuras en:
Sector Centro:
31 Poniente y 35 Sur
31 Poniente y 45 Sur
Bulevar Forjadores a la altura del módulo de peritos
Cadete Vicente Suárez a la altura de la escuela de Sargentos.
Sector Norte
16 de Septiembre y Venustiano Carranza, colonia Álamos (el canal).
Albert Einstein y calle Morelos
Diagonal Defensores de la República y calle Vicente Guerrero, a la altura de Puente Negro
14 Oriente y Cadete Vicente Suárez
Bulevar Atempan y Xonacatepec.
Sector Sur
Municipio Libre y 14 Sur
Avenida Nacional y 57 Poniente
Fidel Velázquez y Municipio Libre
2 Sur y 103 Oriente
Circuito Juan Pablo II y Hacienda Corralejo
Prolongación de la 19 Sur y Camino Real a las Carmelitas.
Sector Centro Histórico
2 Oriente entre Bulevar 5 de Mayo y 6 Norte.
5 Oriente entre 4 Sur y Bulevar 5 de Mayo.
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