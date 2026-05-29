Abre en Huejotzingo nueva sede de BUAP Librerías

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Este espacio universitario -el cuarto al interior del estado de Puebla- se ubica en la Casa de la Cultura del municipio de Huejotzingo, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

Se enfoca al área de Ciencias Sociales y Humanidades con un estimado de 20 mil libros sobre narrativa universal e iberoamericana, poesía, ensayo, historia, economía, material infantil,entre otros temas.

Durante la entrega de la rehabilitación de la Casa de la Cultura, Roberto Solís Valles, presidente municipal de Huejotzingo, agradeció la disposición de la Rectora Lilia Cedillo Ramírez para que niños y adultos de este municipio se acerquen a la cultura literaria a través de esta librería.

A este acto protocolario, por parte de la institución asistieron Ricardo Paredes Solorio, director de BUAP Librerías, y Alfredo Avendaño Arenaza, director General de Bibliotecas.

Miguel Ángel Pérez Pérez, promotor cultural BUAP Librerías