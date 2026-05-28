Padres de familia cierran bachillerato en Pahuatlán por presunto fraude de 100 mil pesos

Abelardo Domínguez

Pahuatlán, Pue. – Integrantes de la asociación de padres de familia cerraron las instalaciones del Bachillerato “Miguel Hidalgo y Costilla” como medida de protesta, tras denunciar la desaparición de 100 mil pesos correspondientes a las cooperaciones económicas que ellos mismos aportaron para el plantel.

Con mantas y consignas, los manifestantes impidieron el acceso a maestros, alumnos y personal administrativo, por lo que las actividades escolares quedaron suspendidas durante la jornada. Según los denunciantes, el dinero estaba bajo el resguardo de la tesorera del comité, Gabibel Téllez, de quien reclaman explicaciones sobre el destino de los recursos.

Hasta el momento del cierre de esta información, no se ha confirmado la presencia ni la intervención de la dirección del plantel, el supervisor escolar ni funcionarios de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (CORDE), se desconoce si ya se han iniciado mesas de diálogo para atender los reclamos y buscar una solución al conflicto.