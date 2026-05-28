Mejoran iglesia del barrio de Santo Ángel en Amozoc 

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 28 de Mayo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer los espacios de convivencia y unión familiar, el presidente municipal Severiano de la Rosa supervisó los trabajos de mejoramiento que se realizan en la iglesia del barrio de Santo Ángel, una obra que beneficiará directamente a las familias de Amozoc y al patrimonio del municipio.

Durante el recorrido, el edil destacó que actualmente se llevan a cabo labores de limpieza y rehabilitación en la explanada, incluyendo trabajos de removido de cruces y deshierbado, acciones encaminadas a dignificar este importante espacio de fe.

La obra contempla:

• Rehabilitación de sanitarios

• Mejoramiento de la explanada

• Trabajos de pintura

• Construcción de un salón de usos múltiples

• Construcción de un módulo de capilla

A través de redes sociales el edil Severiano de la Rosa reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones y obras que atiendan las necesidades de las comunidades, fortaleciendo el tejido social y mejorando la calidad de vida de las familias Amozoquenses “El trabajo cercano con la gente nos permite seguir dando resultados y construir un mejor municipio”, escribió.