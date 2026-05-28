Baja la pobreza laboral en Puebla: INEGI 

Erika Méndez

La pobreza laboral en Puebla va a la baja, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pues se ubicó en 36.2% durante el primer trimestre de 2026.

La disminución se reflejó, porque en el mismo periodo, pero del año pasado, fue del 41%; es decir, la reducción es del 4.8%.

El Inegi destaca que la pobreza laboral es un indicador, que mide el porcentaje de personas cuyo ingreso laboral no es suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.

Significa que casi cuatro de cada 10 personas en Puebla no cuentan con recursos para una alimentación adecuada.