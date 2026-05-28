Habrá dos marchas del orgullo LGBT en Puebla capital durante junio

María Tenahua

La presidenta de la comisión de Igualdad Sustantiva de Género del cabildo, Mayte Rivera Vivanco, señaló que el gobierno municipal brindará todas las condiciones y seguridad para participantes de las dos marchas por el mes del orgullo.

Indicó que en estos dos eventos se desplegará un operativo especial, van a participar elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de Protección Civil y Sindicatura.

Agregó que la secretaría general de Gobierno (SGG) y Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio emitirán los permisos, para que la comunidad LGBTIQ pueda utilizar el Zócalo de la ciudad.

Es importante señalar que la primera marcha será el próximo 13 de junio y saldrá del parque Juárez.

La segunda, el 20 del mismo mes, partirá del parque de La Paz y ambas llegarán al Zócalo.