Confirman asesinato de dirigente de ambulantes

María Tenahua

La secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla informó que, tras los hechos en inmediaciones de la unidad habitacional Agua Santa, donde un hombre resultó herido y posteriormente falleció en el Hospital General del Sur, se mantiene un despliegue especial en la zona.

Asimismo, señaló que la dependencia sostiene una coordinación institucional, así como un operativo territorial y atiende el reporte.

Este miércoles un hombre fue atacado a disparos fuera del Hospital General Sur, presuntamente a manos de un ocupante de vehículo que escapó de forma inmediata tras realizar la agresión.

Se señala que este masculino podría ser líder de la organización de ambulantes 3 de Abril.