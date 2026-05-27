Ejecutaron a presunto lider de una organización en Puebla capital 

Desde Puebla
Un hombre fue agredido a balazos por sicarios a bordo de una motocicleta frente al Hospital General del Sur Agua Santa al sur de Puebla capital.
El occiso fue identificado como Víctor Mirón Romero, presunto líder de la organización “3 de Abril”.
Testigos de este ataque señalaron que dos sujetos en motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones y después huyeron del lugar.
Aunque la víctima fue ingresada de urgencias al nosocomio, murió minutos después.
En la zona hay fuerte operativo y despliegue policial.
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