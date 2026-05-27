Autoridades continúan la búsqueda de Liam Tadeo tras 7 meses de su desaparición

Erika Méndez

Autoridades estatales continúan la búsqueda del menor Liam Tadeo González Lechuga, tras siete meses de su desaparición.

A través de la Comisión de Búsqueda, realizan diferentes acciones en Huauchinango, a fin de lograr la localización.

Las labores son realizadas en coordinación con la secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Es preciso destacar que Liam desapareció durante las fuertes lluvias registradas el 9 de octubre de 2025.