Autoridades continúan la búsqueda de Liam Tadeo tras 7 meses de su desaparición

Erika Méndez
Autoridades estatales continúan la búsqueda del menor Liam Tadeo González Lechuga, tras siete meses de su desaparición.
A través de la Comisión de Búsqueda, realizan diferentes acciones en Huauchinango, a fin de lograr la localización.
Las labores son realizadas en coordinación con la secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Es preciso destacar que Liam desapareció durante las fuertes lluvias registradas el 9 de octubre de 2025.
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