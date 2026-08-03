Retiran SSC de San Pedro Cholula y autoridades federales y estatales 52 cámaras instaladas de manera irregular

Desde Puebla

*3 de agosto, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), llevó a cabo un operativo para el retiro de cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en bienes públicos y de competencia federal.

Estas acciones tienen como objetivo prevenir que dichos dispositivos sean utilizados con fines ilícitos, garantizar el uso adecuado de la infraestructura pública y fortalecer las estrategias de seguridad en el municipio.

Como resultado del operativo interinstitucional, fueron retirados 52 equipos ubicados en las juntas auxiliares de San Matías Cocoyotla, Santiago Momoxpan y San Cristóbal Tepontla, así como en los barrios de Santiago Mixquitla, Jesús Tlatempa y Santa María Xixitla.

Es importante destacar que todos los dispositivos se encontraban instalados en postes sin contar con la autorización, permiso o concesión correspondiente, lo que representaba un uso indebido de bienes públicos y de infraestructura de competencia federal.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, puede comunicarse de manera inmediata a los números de atención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana:

• Línea directa: 22 22 47 05 62

• WhatsApp: 22 13 48 43 24 | 22 25 66 27 26