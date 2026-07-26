Incapacidad de López Angulo pone en riesgo integridad de uno de los monumentos más icónicos de Huauchinango: La Parroquia de la Asunción

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Como visitante, uno sabe que está a punto de entrar a Huauchinango cuando, desde la carretera, observa una enorme cúpula, porque la Parroquia de la Asunción tiene 27 metros de diámetro y más de 29 mts de alto, además de que la mencionada cúpula es la tercera más grande en América latina.

Fue construida el 14 de diciembre de mil 1947, tiene 73 años de vida, el primer párroco que llegó fue Guillermo Ledesma y Manjarrez, incluso, una calle de Huauchinango lleva el nombre de dicho sacerdote y, antes de construir la Parroquia de la Asunción, en ese sitio había un panteón. El arquitecto Carlos Lazo Barreto fue el responsable de levantar este templo, uno de los monumentos más icónicos de Huauchinango.

Lo admito: No soy visitante asiduo a iglesias y mucho menos a misas, pero sí partidario de los logros arquitectónicos, principalmente cuando contribuyen a fortalecer la identidad de las comunidades, como ocurre en este caso, ya que dicho sitio, incluso, ha aparecido en publicaciones turísticas nacionales de prestigio, como México Desconocido, paseo por México, etc: Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción

Por lo mismo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la secretaría de Cultura de Puebla tendrían que vigilar MUY DE CERCA el proyecto de construir un muro, para impedir que delincuentes y/o indigentes se acerquen en la noche a la Parroquia de la Asunción. Al parecer, gente sin hogar se resguarda alrededor de la cúpula y se teme dañen este patrimonio, que, también podría ser saqueado, como sucede cada vez con más frecuencia en varios municipios de la entidad: Quisieron robar una iglesia en San Pedro Cholula

POLICÍA Y DIF DE HUAUCHINANGO, NUEVAMENTE EXHIBIDOS EN SU INUTILIDAD

Nadie en su sano juicio puede oponerse al cuidado de la iglesia, capilla y santuario de este templo, pero, cuando se conocen las formitas del alcalde, Rogelio López Angulo, de hacer obras, crece un temor fundado de que eche a perder este sitio, como hizo con el nuevo mercado de Huauchinango; es decir, con sobreprecio, retraso e inundaciones: Inundaciones y falta de previsión en el nuevo mercado de Huauchinango; ciudadanos exigen soluciones, no improvisaciones

Esperemos que el INAH y la secretaría de Cultura sepan que se construye un muro enrejado con el que, a partir de altas horas de las noches, se pueda cerrar y evitar la entrada específicamente de personas en situación de calle. Se espera que esta obra culmine en algunas semanas, para tener mayor control, seguridad y cuidar la imagen de esta construcción católica.

Además de la clara posibilidad de que López Angulo, sus contratistas y ayuntamiento dañen la Parroquia de la Asunción o hagan alguna porquería, como la de su “nuevo mercado”, también genera mucha indignación la estupidez e incapacidad del mismo edil de GARANTIZAR la seguridad de que dicha iglesia no será robada: Mercado de Huauchinango: ¿Nuevo negocio de Rogelio López Angulo?

¿De veras la policía de Huauchinango es tan incompetente y/o corrupta que carece de la capacidad de cuidar la Parroquia de la Asunción? Parece que el propio presidente municipal así lo asumió y, por lo mismo, optó por amurallar esta iglesia, en lugar de reforzar su seguridad: El colmo!! acusan al DIF y policía de Huauchinango de llevarse a dos niñas y negarse a regresarlas a sus padres

Incluso, vale la pena preguntarse por qué demonios el DIF municipal no brinda a los indigentes un sitio digno donde dormir y protegerse de las lluvias y bajas temperaturas, con camas y alimentos calientes. El que el sistema DIF huauchinanguense carezca de dormitorio lo ratifica como un elefante blanco más de López Angulo, que solamente sirve para gastar dinero: Cero y van dos…¿cuántos muertos necesita Rogelio López Angulo para que ponga a hacer algo a su DIF Huauchinango?