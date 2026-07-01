El colmo!! acusan al DIF y policía de Huauchinango de llevarse a dos niñas y negarse a regresarlas a sus padres

Abelardo Domínguez

Huauchinango. Pue. – Un grupo de personas se reunió afuera de las oficinas del DIF Municipal para exigir justicia y respuestas claras por el caso de las menores Dani y Meli, ya que hasta el momento ninguna autoridad ha salido a dar una explicación oficial.

Según lo expuesto por los manifestantes:

– El lunes pasado, al salir las niñas de la escuela y dirigirse hacia su domicilio, llegó una patrulla y personal del propio DIF y se las llevaron a las instalaciones de la dependencia.

– Se les prometió que el día de ayer a la 1:00 de la tarde serían entregadas a su madre y padre; sin embargo, al acudir por ellas, el personal se negó a devolverlas sin dar ninguna razón ni explicación.

Tras más de cinco horas de manifestación, solo salió una persona que se identificó como Director de Desarrollo Social, quien informó que la Directora del DIF llegaría más tarde, pero no ofreció ninguna respuesta concreta ni solución inmediata.

El reclamo principal es que el DIF Municipal no brinda información ni certeza sobre qué pasará con la situación y el bienestar de las menores, por lo que mantienen su exigencia de atención y justicia para Dani y Meli.